ESC-Gewinner Sobral feiert Geburtstag im Krankenhaus

Knapp drei Wochen nach seiner Herztransplantation hat der Eurovision-Song-Contest-Gewinner Salvador Sobral seinen 28. Geburtstag in Portugal im Krankenhaus gefeiert. Erstmals nach der komplizierten OP wandte sich der Sieger des ESC 2017 anschließend in der Nacht zum Freitag auf Facebook an seine Fans.

