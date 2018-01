Gillian Anderson mit einem Hollywood-Stern geehrt

Nun haben die "Akte X"-Stars Gillian Anderson und David Duchovny Seite an Seite einen Stern in Hollywood. Bei der Enthüllungs-Feier auf dem "Walk of Fame" schwärmt Anderson von ihrer Rolle als Dana Scully.

