Heidi Klum und Tom Kaulitz zu Halloween als Fiona und Shrek

Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz feierten Halloween als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona.

Kurz vor Beginn ihrer traditionellen Halloweenparty am Mittwochabend (Ortszeit) lüftete das deutsche Model auf Instagram das Geheimnis um ihr diesjähriges Kostüm. Die 45-jährige postete Fotos und Videos von der Verwandlung in die dicklichen, knallgrünen Figuren aus den "Shrek"-Animationsfilmen.

"Ach du Shrek, Heidi"

Ein Team von Maskenbildner hat Knollnasen, Pausbacken, Oger-Öhrchen und für Klum auch noch ein üppiges Plastik-Dekolleté geschaffen. Shrek und Fiona, begeisterten sich Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account. "Ach du Shrek, Heidi. Wie bekommst du das nachher wieder ab?", witzelte ein Fan. "Wie cool ist das denn!! Hammer Idee, Hammer Umsetzung", kommentierte ein anderer User. Klum versah ihre Einträge mit grünen und roten Herzen, ohne allerdings die Figuren beim Namen zu nennen.

"Queen of Halloween" gab Einblicke

Seit Wochen hatte die "Queen of Halloween" in den sozialen Medien kleine Einblicke in die Vorbereitungen gegeben. In der Nacht zum Donnerstag wollte die vierfache Mutter in einem New Yorker Club ihre 19. Halloween-Party ausrichten. In den vergangenen Jahren hatte sich das aus Bergisch Gladbach bei Köln stammende Model auch schon als Comic-Figur Jessica Rabbit, Kleopatra, Gorilla oder als runzelige Oma verkleidet.

SN/Evan Agostini/Invision/AP Einzug von Fiona und Shrek SN/Evan Agostini/Invision/AP Was haben Fiona und Shrek denn da mit? SN/Evan Agostini/Invision/AP Was für eine Überraschung! SN/Evan Agostini/Invision/AP Winnie Harlow war mit dabei. SN/Evan Agostini/Invision/AP Mel B. mit Freund Gary Madatyan SN/Evan Agostini/Invision/AP Harry Connick Jr. SN/Evan Agostini/Invision/AP Barbara Palvin SN/Evan Agostini/Invision/AP Shane West SN/Evan Agostini/Invision/AP Lupita Nyong'o SN/Evan Agostini/Invision/AP Gregg Bello SN/Evan Agostini/Invision/AP Dylan Sprouse und Barbara Palvin SN/Evan Agostini/Invision/AP Nicole "Coco" Austin SN/Evan Agostini/Invision/AP Schauspielerin Kat Graham SN/Evan Agostini/Invision/AP Die Models Jordan Barrett, rechts , und Jessica Clark. SN/Evan Agostini/Invision/AP Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Heidi Klum SN/Evan Agostini/Invision/AP Nicole „Coco“ Austin, links, und Victoria Silvstedt SN/Evan Agostini/Invision/AP Neil Patrick Harris, links, und David Burtka SN/Evan Agostini/Invision/AP Kyle MacLachlan und Desiree Gruber

Quelle: Apa/Dpa