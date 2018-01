Heinz Strunk startet Podcast um fiktive Familie bei Spotify

Der deutsche Autor und Musiker Heinz Strunk (55) bekommt einen Podcast beim Streaminganbieter Spotify.

Ab Montag erscheint unregelmäßig "Heinz Strunks Familienaufstellung", in der die fiktive Familie Voss in kurzen Hörspielen porträtiert wird. Dabei spricht Strunk selbst alle Rollen von Opa, Vater, Mutter, Sohn und Tochter sowie wechselnden Nebenfiguren. Diese treffen sich zu besonderen Anlässen - Strunk zeichnet in seiner gewohnt skurrilen Weise den Wahnsinn der Feiertage nach. Die jeweils rund 15 Minuten langen Folgen sollen etwa an Neujahr, Ostern oder zum Muttertag erscheinen. Um sie zu hören, ist ein Account bei Spotify nötig.

(Dpa)