Justin Bieber hat Lyme-Borreliose

Popstar Justin Bieber (25) hat enthüllt, dass er an Lyme-Borreliose leidet, einer durch Zecken übertragenen Infektionskrankheit. Die Krankheit sei kürzlich bei ihm diagnostiziert worden, teilte der kanadische Sänger am Mittwoch im Internetdienst Instagram mit. Er kündigte für 27. Jänner die Veröffentlichung einer Dokumentation zu seinem Umgang mit der Krankheit auf der Videoplattform YouTube an.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/Ethan Mil Justin Bieber kündigte Doku über seine Erkrankung an