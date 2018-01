Meryl Streep lacht über Mariah Careys Stuhlpanne bei den Globes

Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (68) scherzt darüber, dass Sängerin Mariah Carey (47) sich bei den Golden Globes zwischenzeitlich auf ihren Stuhl gesetzt hat.

"Das Miststück hat meinen Platz geklaut", sagte die US-Schauspielerin am Montagabend (Ortszeit) in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" und lachte. "Plötzlich war sie da, neben Steven Spielberg, am Herumscharwenzeln." Carey habe sich direkt entschuldigt.

Die Musikerin hatte bereits zuvor über ihre Stuhlpanne berichtet. Sie habe sich in einer Werbepause auf dem Weg zum Klo verquatscht und sei erst spät wieder in den Saal gekommen. Da habe sie sich einfach schnell auf irgendeinen freien Platz gesetzt. "Liebe Meryl, bitte verzeih mir", twitterte Carey. Als Streep während der nächsten Unterbrechung wieder in den Saal kam, hätten beide wieder ihre richtigen Plätze eingenommen.

(Dpa)