Mitquizzen und gewinnen: Kennen Sie sich mit Mode aus?

Mode. Jeder trägt sie, und oft wissen wir nicht, warum: Mode ist Geheimnis und Schönheit. Dazu heute ein paar Fragen im SN-Quiz.

Mit der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood starb vor wenigen Tagen eine Künstlerin, die mehr wollte als die Menschen bloß anziehen. Was sie entwarf, folgte stets der Idee, in allem eine Botschaft zu vermitteln - etwa mit den von ihr salonfähig gemachten T-Shirts mit Aufdruck. Mode eignet sich für jede Art der Botschaft ideal, weil sie - auch wenn man nicht bewusst über sie nachdenkt - ständiger Begleiter im Alltag ist. Was also wissen Sie über Mode? Ein paar Fragen zwischen Modegeschichte und angewandter Praxis zum Überleben in der Welt der Fetzen und Stoffe und ihrer Schöpferinnen und Schöpfer. Zu gewinnen gibt es Cineplexx-Gutscheine und SN-Frühstückspässe. Die Buchstaben vor den richtigen Antworten ergeben ein Lösungswort. Bitten bis Monatsende senden an quiz@SN.at.



1.) "Die Moden wechseln, da sie selber aus dem Bedürfnis nach Wechsel entstehen" - das könnte ein Satz der immer ruhelosen Vivienne Westwood gewesen sein, war es aber nicht. Wer also hat diesen Satz gesagt?

M James Joyce

O Ernest Hemingway

S Marcel Proust



2.) Apropos "wechseln": Was lässt sich bei einer Nähmaschine einfädeln oder wechseln?

O Oberwolle

T Unterfaden

K Mittelgarn



3.) Welcher Modeschöpfer wurde in der "Süddeutschen Zeitung" einmal als "Gralshüter der Eleganz" bezeichnet?

D Pierre Cardin

I Cristóbal Balenciaga

N Christian Dior



4.) Die Herstellung "textiler Maschengebilde aus Garnen durch Fadenumschlingung, wobei die Maschen einer Reihe nacheinander gebildet werden" heißt kurz gesagt:

E Stopfen

L Stricken

O Maschieren



5.) Vivienne Westwood war die zweite britische Modeschöpferin, die zu einer Modeschau nach Paris eingeladen worden war. Die erste war Mary Quant. Was hat sie erfunden?

I Minirock

W Petticoat

A Flipflops



6.) Ein schwieriges Wort: "Polyhexamethylenadipinsäureamid" ist die chemische Bezeichnung eines Stoffs, der ab 1940 in der Mode genutzt wurde, um vor allem was zu tun:

E Den Hals wärmen

P Den Kopf bedecken

K Die Beine umhüllen



7.) Wenn man jemanden vorsichtig behandeln will, muss man sprichwörtlich was anziehen?

L Seidenpyjama

O Samthandschuhe

U Satinkleid



8.) Ein "Bolero" ist ein Jäckchen mit Schleifen zum Binden oder Knöpfen, außerdem heißt so auch:

N Ein Musikstück von Maurice Ravel

R Ein Rockmuster von Coco Chanel

T Ein Landgut von Pablo Picasso



9.) Zum Schluss noch einmal Vivienne Westwood: Sie prägte mit ihrer Mode den Punkrock der 1970er-Jahre, was ihr den Namen "Queen of Punk" einbrachte. Welches Hilfsmittel aus dem Nähkästchen wurde bei ihr ein wichtiges Accessoire?

E Sicherheitsnadel

T Nadelkissen

U Stecknadel