Monroe-Haus soll vor Abriss gerettet werden

Das ehemalige Haus von Marilyn Monroe soll vor dem Abriss gerettet werden. Der Stadtrat von Los Angeles hat am Freitag dafür gestimmt, ein Verfahren einzuleiten, um das Gebäude, in dem die Schauspielerin 1962 an einer Überdosis Drogen starb, als historisches und kulturelles Denkmal auszuweisen.

BILD: SN/APA/AFP/- Marilyn Monroe in ihrem letzten, unvollendeten Film