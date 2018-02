Nachwuchs-Star kritisiert Machogehabe bei Spitzenköchen

Er ist erst 19 und eröffnet in New York sein eigenes Restaurant. Für seine berühmten männlichen Kollegen hat Flynn McGarry nicht nur Lob übrig.

Flynn McGarry, der in New York in Kürze sein eigenes Restaurant eröffnet, hält Machogehabe für einen Hauptgrund der männlichen Dominanz unter Spitzenköchen. "Jeder kann sich schneiden oder sich verbrennen, warum macht man so ein männliches Ding daraus?", sagte McGarry der Deutschen Presse-Agentur. Unter Köchen laufe es ähnlich ab wie unter Filmregisseuren: "Alle erkennen, dass Köchinnen und Regisseurinnen ihre Arbeit großartig machen, aber aus irgendeinem Grund werden sie immer noch nicht gleich behandelt."

Als Beispiel nannte er Dominique Crenn, die in San Francisco das Restaurant "Atelier Crenn" betreibt. Crenn sei "unglaublich" und habe drei Michelin-Sterne verdient, sagte McGarry. "Ich finde, sie führt die Küche deutlich besser als viele männliche Köche, die ich erlebt habe." Die Auffassung, dass Frauen nicht beruflich, sondern nur privat kochen könnten, sei unfassbar. "Ich verstehe nicht, warum es Leuten so schwer fällt, das zu erkennen und zu ändern."

McGarry lud schon mit elf Jahren zum Abendessen im Haus seiner Eltern und wurde später mit seiner Popup-Reihe "Eureka" bekannt.

