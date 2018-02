Prinz Harry und Verlobte erhielten rassistischen Brief

Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle haben einem britischen Zeitungsbericht zufolge einen Brief mit weißem Pulver und einer offenbar rassistischen Botschaft erhalten. Der Brief sei vor zehn Tagen in einer Poststelle des St.-James-Palasts im Zentrum Londons eingegangen und habe zu einem Einsatz einer Anti-Terror-Einheit der Polizei geführt, berichtete der "Evening Standard" am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle im Visier von Rassisten