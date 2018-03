Pubs dürfen zu Hochzeit von Prinz Harry länger ausschenken

Ein Prost auf das Prinzenpaar: Anlässlich der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai lockert die britische Regierung die strenge Sperrstundenregelung für Lokale und erlaubt den Ausschank von Alkohol bis weit in die Nacht, wie sie am Sonntag ankündigte. Die Pubs sollen am Tag der Eheschließung bis 01.00 Uhr nachts geöffnet bleiben können, also zwei Stunden länger als normal.

SN/APA (AFP)/ANDREW MILLIGAN Ganz England feiert mit