Rita Ora und YouTube-Stars begeistern bei Charity-Konzert in Hamburg

Popstar Rita Ora hat beim "Channel Aid in Concert" in der Hamburger Elbphilharmonie für einen guten Zweck gesungen und ihr Publikum begeistert. Mehr als 2000 Fans kamen am Freitagabend zu dem Charity-Konzert des weltweit ersten YouTube-Kanals, dessen Erlöse in soziale Projekte fließen. Die britische Sängerin performte ihre Hits wie "Your song" und "Anywhere". Begleitet wurde die gebürtige Kosovarin von einer fünfköpfigen Band. Das Konzert, das in nur zwölf Sekunden ausverkauft gewesen sein soll, wurde mit seiner spektakulären Lichtshow live im Internet übertragen. Neben Ora waren auch drei bekannte YouTube-Stars gekommen, um ihre Songs zu präsentieren.

"Dies ist eine der besten Locations der Welt", lobte die 27-jährige Ora das imposante Gebäude. Neben ihr traten auch YouTube-Stars auf: Zu ihnen zählte Nicole Cross, die mit mehr als einer Millionen Abonnenten zu den bekanntesten über das Videoportal prominent gewordenen deutschen Sängerinnen zählt. Sie sang sowohl Coversongs als auch eigene Lieder. Darüber hinaus verzauberte der italienische Pianist Constantino Carrara die Besucher an einem knallroten Konzertflügel mit Eigeninterpretationen bekannter Popsongs. Für Begeisterung sorgte auch der exzentrische New Yorker YouTuber Max.

Zahlreiche Prominente wie die Schauspielerin Nina Bott oder Model Angelina Kirsch waren unter den Gästen. Musiker Jan Delay, der sich als Zuschauer angekündigt hatte, musste kurzfristig absagen. Initiiert wurde das Konzert von FABS Foundation, einer Organisation, die sich unter anderem für Menschen mit Handicap stark macht. Am 2. Juli ist ein weiteres Benefiz-Konzert im neuen Hamburger Wahrzeichen mit dem Rapper Cro geplant.

(Dpa)