Sänger R. Kelly erneut aus Haft entlassen

Der unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs stehende US-Sänger R. Kelly ist erneut aus der Haft entlassen worden. Kelly konnte das Gefängnis in Chicago am Samstag verlassen, nachdem er ausstehende Unterhaltszahlungen für seine Ex-Frau und die gemeinsamen drei Kinder in Höhe von 161.000 Dollar (143.000 Euro) geleistet hatte.

SN/APA (AFP)/DEREK HENKLE Sänger R. Kelly (r.) beim Verlassen des Gefängnisses