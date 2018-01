Schauspieler Lars Eidinger: Das Fernsehen ist tot

Für den Berliner Schauspieler Lars Eidinger (42) ist das Fernsehen am Ende. "Ich finde es interessant, dass das Fernsehen tot ist. Das hätte man ja auch vor zehn Jahren noch nicht gedacht", sagte er am Samstag am Rande des Deutschen Filmballs in München.

