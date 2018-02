Schauspieler McDowell: "Streaming ist wie eine Droge"

Der britische Schauspieler Malcolm McDowell kann sich beim Streaming von Serien nur schwer bremsen. "Es ist ein bisschen wie eine Droge für mich", sagte McDowell in New York. "Ich muss eigentlich schlafen - aber eine Folge noch! Das ist mir erst gestern wieder passiert." Er ziehe das Streaming dem klassischen Fernsehen vor. "Mir ist das viel lieber, ich will entscheiden, was ich schaue und wann."

