Spielberg: "Oprah Winfrey wäre hervorragende Präsidentin"

Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (71, "Schindlers Liste") würde eine Präsidentschaftskandidatur von US-Talkmasterin Oprah Winfrey nach eigenen Worten begrüßen. "Wenn sie antritt, unterstütze ich sie", sagte Spielberg am Donnerstag in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian". "Ich glaube, Oprah Winfrey wäre eine absolut hervorragende Präsidentin."

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Steven Spielberg: „Oprah Winfrey wäre eine absolut hervorragende Präsidentin.“ SN/AP Spielberg drehte 1985 mit Winfrey den Film „Die Farbe Lila„.