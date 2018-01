Sylvie Meis glaubt immer noch an die romantische Liebe

Auch nach ihrer neuerlichen Trennung gibt die Moderatorin Sylvie Meis (39) den Glauben an die Liebe nicht auf.

"Ich glaube an die große romantische Liebe. Aber auch daran, dass man mehrere Lieben im Leben haben kann", sagte Meis der "Bild"-Zeitung. Ende vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass sich Meis und der Geschäftsmann Charbel Aouad getrennt hatten. Bis 2013 war Meis mit Fußball-Profi Rafael van der Vaart verheiratet. Auf die Frage, ob sie sich auch in einen "ganz normalen" Mann verlieben könne, sagte Mais: "Natürlich. Ich verliebe mich doch in einen Menschen. Da spielt Geld keine Rolle."

(Dpa)