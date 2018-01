Talkmaster Colbert hofft auf Trumps Preis für "unehrlichstes Medium"

US-Talkmaster Stephen Colbert hofft auf den von Präsident Donald Trump angekündigten Preis für die "unehrlichsten und korruptesten Medien des Jahres".

"Nichts macht dich glaubwürdiger als wenn Donald Trump dich einen Lügner nennt", sagte der 53 Jahre alte Moderator in seiner "Late Show" beim TV-Sender CBS am Mittwochabend (Ortszeit). Trump hatte auf Twitter für die von ihm als "Fake News" angeprangerten Medien Preise angekündigt, mit denen "unehrliche und schlechte Berichterstattung in verschiedenen Kategorien" gewürdigt werden sollen. Colbert sagte, auf diese Auszeichnung freue er sich in der laufenden Preissaison - am Sonntag werden in Los Angeles etwa die Golden Globes verliehen - besonders. In der Branche seien Trumps Preise auch als "The Fakies" bekannt, scherzte Colbert.

Für seine Kampagne ließ Colbert am Times Square sogar eine Werbetafel aufstellen, die ihn in Schwarz-Weiß mit nachdenklicher Pose zeigt. Darauf bewirbt er sich unter anderem in den fiktiven Preiskategorien "Am wenigsten Breitbart-ig" (in Anspielung auf die rechtslastige Website Breitbart), "Falscheste Unehrlichkeit", "Korrupteste Falschheit" und "Unehrlichste Korruption".

Zu sehen sind auch die kleinen Lorbeerkränze, die sonst gewonnene Auszeichnungen auf Filmplakaten markieren, sowie Zitate von Kritikern über Colbert. Darunter ist etwa ein Zitat von Trump selbst über Colbert sowie von "Fox News"-Moderator Sean Hannity, der Colbert als "schrecklichen Menschen" bezeichnet hatte.

