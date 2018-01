Thomas Gottschalk bekommt Fernsehpreis fürs Lebenswerk

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 mit einer Unterbrechung jährlich verliehen.

Große Ehrung für Thomas Gottschalk (67): Der Showmaster, der lange den TV-Klassiker "Wetten, dass..?" moderierte, erhält am 26. Januar in Köln den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. "Ausgezeichnet wird damit ein Entertainer, der mit einer unnachahmlichen Mischung aus Spontaneität und Seriosität seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen immer wieder Maßstäbe gesetzt hat", teilte das Ständige Sekretariat des Fernsehpreises am Dienstag in Köln mit. Den Ehrenpreis der Stifter werde Gottschalk persönlich entgegennehmen. Im vergangenen Jahr erhielt Schauspielerin Senta Berger die Auszeichnung.

Der Deutsche Fernsehpreis wird von den großen TV-Anbietern seit 1999 mit einer Unterbrechung jährlich verliehen. Er wird dieses Jahr von Barbara Schöneberger im Kölner Palladium moderiert und nicht im TV übertragen.

(Dpa)