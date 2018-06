"Trooping the Colour" zum 92. Geburtstag von Queen Elizabeth

Mit der Militärparade "Trooping the Colour" hat die britische Königin Elizabeth II. am Samstag in London ihren 92. Geburtstag gefeiert. Ganz in Türkis gekleidet kam die Queen mit der Kutsche zu dem Spektakel auf der Horse Guards Parade in der Nähe des Buckingham-Palasts, um die Truppen zu inspizieren. An der Veranstaltung nahmen mehr als 1.000 Soldaten teil.

SN/APA (AFP)/NIKLAS HALLE'N Wegen des zu erwartenden Wetters wird der Geburtstag im Juni gefeiert