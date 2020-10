Trump nennt Sacha Baron Cohen "verlogenen Typen"

US-Präsident Donald Trump war nach eigenen Angaben noch nie ein Fan des britischen Komikers Sacha Baron Cohen, der wegen einer brisanten Szene in seinem Film "Borat Anschluss Moviefilm" die Wut von Trumps Anwalt Rudy Giuliani auf sich gezogen hat. Baron Cohen sei ein "verlogener Typ", sagte Trump am Freitag während eines Fluges mit der Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten. Giuliani ist in dem Film in einer kompromittierenden Pose auf einem Hotelbett zu sehen.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Sacha Baron Cohen alias "Borat" bring Giuliani in Bedrängnis