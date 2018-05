US-Präsidentengattin Melania Trump twittert nach OP wieder

Melania Trump (48), First Lady der USA und seit einigen Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen, hat sich auf Twitter zurückgemeldet. "Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen, um darüber zu spekulieren, wo ich bin und was ich tue", schrieb Trump am Mittwoch (Ortszeit). "Seid versichert, ich bin hier im Weißen Haus."

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Melania Trump soll sich im Wei§en Haus befinden