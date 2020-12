1,8 Milliarden Menschen weltweit ohne Zugang zu sauberem Wasser

Etwa 1,8 Milliarden Menschen weltweit sind auf Gesundheitseinrichtungen angewiesen, in denen die Versorgung mit sauberem Wasser nicht gewährleistet ist. Davor warnten die Vereinten Nationen am Montag in Genf.

SN/APA/AFP/YUSUF WAHIL Wasser ist für manche nach wie vor ein Luxusgut (Symbolbild).