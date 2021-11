Christian Leser erkrankte an Lymphdrüsenkrebs und lebt seit 20 Jahren mit HIV. Seinen Lebensmut verlor er nie. Mit seinem Verein "Viva la Vida" will er anderen Menschen Hoffnung geben.

Aaron ist der kleinste von allen. Der Jack-Russell-Mischling mit schwarz-weißem Fell bleibt gelassen, wenn Maila, Sia und Bailey bellend angelaufen kommen. Die vier Mischlingshunde schauen ihr Herrchen erwartungsvoll an. Täglich geht Christian Leser mit ihnen spazieren, häufig bereits im Morgengrauen um den Leopoldskroner Weiher. "Meine Hunde sind alles für mich", sagt er. Eine Familie hat er nicht mehr.

20 Jahre lang arbeitete der heute 63-Jährige in einer Bank. So landete der geborene Wiener auch irgendwann in Salzburg. In ...