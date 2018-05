1. Juni 2003: Mit der Schließung der ersten Schleusentore am Drei-Schluchten-Damm in China beginnt die Schlussphase des Baus des größten Wasserkraftwerks der Welt.

Unter Freitag, 1. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1878: In Paris wird der Weltpostvereinsvertrag abgeschlossen.

1938: Der Dramatiker Ödön von Horvath wird in der Pariser Emigration auf den Champs-Elysées von einem herabstürzenden Ast eines Baumes erschlagen.

1938: Das erste Comic von "Superman", von Jerry Siegel und Joe Shuster, erscheint laut Cover im "June 1938".

1948: Der größte Flughafen New Yorks, Idlewild Airport (seit 1963 "Kennedy International Airport") wird in Betrieb genommen.

1958: Nach der Rücktrittsdrohung von Staatspräsident Coty für den Fall eines negativen Votums wählt die französische Nationalversammlung General de Gaulle zum Regierungschef mit der Vollmacht, eine neue Verfassung auszuarbeiten (Übergang von der Vierten zur Fünften Republik).

1963: Gründung der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Graz.

1973: Die griechische Junta erklärt König Konstantin II., der das Land Ende 1967 nach einem fehlgeschlagenen Gegenputsch verlassen hatte, für abgesetzt und ruft die Republik aus. Oberst Papadopoulos wird Präsident.

1978: Tiefststand der Arbeitslosigkeit in Österreich: Nur 45.000 Vorgemerkte.

1988: Der Vertrag über die Vernichtung landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen (INF) tritt formell in Kraft. Während des Moskauer Gipfeltreffens tauschen Parteichef Michail Gorbatschow und Präsident Ronald Reagan, in einer feierlichen Zeremonie im Wladimirsaal des Großen Kreml-Palastes, die Ratifikationsurkunden aus.

1993: Im ostafrikanischen Staat Burundi finden die ersten demokratischen Präsidentenwahlen statt, aus denen Melchior Ndadaye als Sieger hervorgeht. Er ist der erste Angehörige der Hutu-Mehrheit an der Spitze des Landes und wird fünf Monate nach seinem Amtsantritt von der Armee ermordet, die von der Tutsi-Minderheit dominiert wird.

1998: Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt wird errichtet. Die Eröffnungsfeier findet am 30. Juni 1998 statt.

2003: Die Nationalbank-Vizegouverneurin Gertrude Tumpel-Gugerell tritt ihren Dienst als Mitglied des sechsköpfigen Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) an.

2003: Mit der Schließung der ersten Schleusentore am Drei-Schluchten-Damm in China beginnt die Schlussphase des Baus des größten Wasserkraftwerks der Welt. Eine Million Menschen wurden umgesiedelt.

2003: ATVplus startet als erster terrestrischer Privatsender. Österreich ist der letzte Staat Europas, in dem kein frei über Antenne empfangbares Privatfernsehen existierte. Am 21. Juni 2004 folgt Puls-TV als zweiter terrestrisch empfangbarer Sender.

2008: Tausende Betrunkene protestieren gegen das neue Alkoholverbot in der Londoner U-Bahn und richten ein Chaos an.

2008: Die Parlamentswahl in Mazedonien wird von blutiger Gewalt überschattet. Bei Schießereien werden mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt. Wahlsiegerin ist die konservative VMRO-DPMNE von Premier Nikola Gruevski.

2013: Was zu Monatsbeginn als Bürgerinitiative gegen die Umgestaltung eines Parks im Zentrum Istanbuls beginnt, gerät im Lauf des Monats zum Massenprotest gegen den zunehmend konservativen und autoritären Regierungsstil des türkischen Premiers Erdogan. Der lässt die ursprünglich friedlichen Demonstrationen mit Knüppeln, Wasserwerfern und Tränengas auflösen. Gegen Monatsende sind mehrere Todesopfer und tausende Verletzte zu beklagen.

2013: Hochwasser: Nach anhaltenden Regenfällen wird die Alpennordseite Anfang des Monats von einer Hochwasserwelle heimgesucht. Während es zunächst Vorarlberg, das Tiroler Unterland und Salzburg trifft, bewegen sich die Fluten danach in Richtung Osten. Donau und Enns treten in Oberösterreich über die Ufer, während die Schutzwände in Niederösterreich, wo vorhanden, den Anforderungen gewachsen sind. Erst nach Tagen zeichnet sich eine erste Entspannung ab. 66.000 Einsatzkräfte, davon rund 46.000 von den Freiwilligen Feuerwehren, sind während des Hochwassers im Einsatz. Der Schaden bleibt zwar weit unter jenem des Jahres 2002, beträgt aber dennoch Hunderte Millionen Euro.



Geburtstage: Peter de Mendelssohn, dt. Schriftsteller (1908-1982); Jason Donovan, austral. Sänger und Schausp. (1968); Heidi Klum, dt. Model (1973).

Todestage: Robert Le Lorrain, franz. Bildhauer (1666-1743); James Buchanan, 15. US-Präsident (1791-1868); Helen Keller, US-Schriftstellerin (1880-1968); Ödön von Horvath, öst. Dramatiker (1901-1938); Anna Seghers, dt. Schriftstellerin (1901-1983); Herbert Feigl, öst.-US-Physiker und Philosoph (1902-1988); Josef Lapid, israelischer Politiker (1931-2008); Yves Saint Laurent, franz. Modeschöpfer (1936-2008); Jo Gartner, öst. Autorennfahrer (1954-1986).

Namenstage: Konrad, Justin, Luitgard, Nikodemus, Simeon, Felix, Silke, Fortunat, Hortense, Angela, Ferdinand, Leo.

(SN)