1. September 1923: Ein schweres Erdbeben, dem eine Flutwelle und Brände folgen, sucht Japan heim. Tokio und Yokohama werden zerstört, 143.000 Menschen kommen ums Leben.

Unter Samstag, 1. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1818: In einem Londoner Krankenhaus führt der Arzt James Blundell die erste Übertragung von menschlichem Blut durch. Der Empfänger überlebt die Transfusion nicht.

1858: Das erste Transatlantikkabel zwischen Großbritannien und den USA wird in Betrieb genommen, arbeitet aber nur bis zum 20. Oktober.

1863: Der Frankfurter Fürstentag unter Vorsitz von Kaiser Franz Joseph scheitert am Widerstand Preußens gegen einen großdeutschen Bund unter Österreichs Führung.

1878: In Boston in den USA nimmt die erste Telefonistin, Emma Nutt, die Arbeit auf.

1903: In Wien wird das Varietétheater "Apollo" eröffnet.

1913: Truppen des chinesischen Diktators Marschall Yuan Shi-kai nehmen Nanking ein und vertreiben die Verbände der Nationalpartei (Kuomintang) von Sun Yat-sen.

1918: Ein Dreierkollegium bestehend aus Max Devrient, Hermann Bahr und Robert Michel übernimmt die Direktion des Wiener Hofburgtheaters.

1923: Ein schweres Erdbeben, dem eine Flutwelle und verheerende Brände folgen, sucht Japan heim. Tokio und Yokohama werden zerstört, 143.000 Menschen kommen ums Leben.

1923: Südrhodesien (heute Simbabwe) wird britische Kronkolonie.

1928: Die albanische Nationalversammlung proklamiert die erbliche Monarchie und verleiht dem seit 1925 amtierenden Präsidenten Ahmed Zogu den Titel "König der Albaner".

1933: Auf Beschluss der Dollfuß-Regierung wird der "Freiwillige Assistenzkörper" aus 10.000 kurzfristig dienenden Wehrmännern aufgestellt.

1943: Papst Pius XII. bittet in einer Radiorede die kriegsführenden Mächte um einen Friedensschluss.

1948: In Bonn tritt der "Parlamentarische Rat" der westlichen Besatzungszonen Deutschlands zusammen, um eine Verfassung zu erarbeiten. Der Christdemokrat Konrad Adenauer wird zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

1948: In Stuttgart erscheint das erste Heft der deutschsprachigen Ausgabe "Das Beste aus Reader's Digest".

1968: Das Zentralkomitee der tschechoslowakischen KP wählt ein neues Parteipräsidium und bestätigt zunächst Alexander Dubcek als Parteichef.

1968: Erstmals fließt sowjetisches Erdgas nach Österreich. Der Vertrag über die Abnahme ist auf 23 Jahre abgeschlossen worden.

1983: Vor der sowjetischen Insel Sachalin wird ein über dem Nordpazifik vom Kurs abgekommener südkoreanischer Jumbo-Jet von einem sowjetischen Abfangjäger abgeschossen. 269 Menschen kommen ums Leben.

1988: Rumänien schließt seine Grenzen für ungarische Staatsbürger.

1993: Der russische Präsident Boris Jelzin erklärt seinen Stellvertreter General Alexander Ruzkoj unter dem Vorwurf der Korruption für abgesetzt.

2003: Die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) in der Türkei erklärt ihre 1998 einseitig verkündete Waffenruhe für beendet.

2003: Der von der US-Besatzungsmacht eingesetzte irakische Übergangsrat bildet ein Kabinett aus 25 Fachministern.

2008: Auf einem Sondergipfel verurteilt die EU die Militärintervention Russlands und die Anerkennung der von Georgien abtrünnigen Regionen scharf. Die weiteren Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen werden von einem russischen Truppenrückzug auf die Positionen vor Ausbruch des Georgien-Krieges abhängig gemacht.

2008: Ewald Nowotny folgt Klaus Liebscher als Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Claus Raidl löst Herbert Schimetschek als neuer OeNB-Präsident ab.

2008: Der Stiftungsrat der Richard-Wagner-Festspiele ernennt Katharina Wagner (30) und ihre Halbschwester Eva Wagner-Pasquier (63) zu den Nachfolgern ihres Vaters Wolfgang Wagner in der Leitung der Bayreuther Festspiele.



Geburtstage: Johann Pachelbel, dt. Komponist (1653-1706); Carl Frh. Auer v. Welsbach, öst. Chemiker (1858-1929); John Fuller, brit. General (1878-1966); Kenneth Thomson (Lord Thompson of Fleet), brit.-kanad. Zeitungsverleger (1923-2006); Eduard Melkus, öst. Violinist u. Bratschist (1928); Per Kirkeby, dän. Künstler (1938-2018); Ahmad Schah Massoud, afg. Mujaheddin-Kämpfer (1953-2001); Mohammed Atta, ägypt. Terrorist ("9/11") (1968-2001).

Todestage: Charles Renouvier, frz. Philosoph (1815-1903); Ramón Serrano Súñer, span. Politiker (1902-2003); William S. Schlamm, US-Publizist (1904-1973); Fritz Cremer, dt. Bildhauer u. Grafiker (1906-1993); Luis W. Alvarez, US-Physiker (1911-1988); Tomáš Bat'a, tschech.-kanad. Untern. (1914-2008); Sir Terry Frost, brit. Maler (1917-2003); Jerry Reed, US-Countrysänger, Schauspieler (1937-2008).

Namenstage: Ägidius, Ruth, Verena, Dagmar, Alois, Bronislawa, Pelagius, Josua, Anna, Harald, Andreas.

Quelle: SN