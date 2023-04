10. April 2003: Die Fluggesellschaften Air France und British Airways beschließen, die Überschallflüge einzustellen

Unter Montag, 10. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1833: Uraufführung der Zauberposse "Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt" von Johann Nestroy im Theater an der Wien (nach anderen Angaben 11. 4.).

1883: Der deutsche Ingenieur Emil Rathenau gründet in Berlin die "Deutsche Edison-Gesellschaft" (DEG), die er 1887 in "Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft" (AEG) umbenennt (nach anderen Angaben 19. 4.).

1913: Der deutsche Physikprofessor Alexander Meißner erhält das Patent auf einen Funksender mit Vakuumröhren, der die saubere Überlagerung der Trägerfrequenz mit der Sprechfrequenz ermöglicht.

1918: Auf dem Nationalitätenkongress der Völker Österreich-Ungarns in Rom fordern Tschechen, Südslawen, Rumänen und Polen das Selbstbestimmungsrecht.

1928: Der deutsche Schwimmer Otto Kemmerich stellt in einem Hamburger Zirkus einen Weltrekord auf: Er bleibt 46 Stunden im Wasser.

1933: Die österreichische Bundesregierung unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß beschließt die Aufstellung eines Assistenzkorps aus 10.000 sechs Monate dienenden freiwilligen Wehrmännern ("Freiwilliger Assistenzkörper").

1933: Die deutsche Schriftstellerin Ricarda Huch erklärt ihren Austritt aus der Preußischen Akademie. Sie protestiert damit gegen die Gleichschaltung der Künste durch das Naziregime.

1938: Sturz der zweiten Regierung des Sozialisten Léon Blum in Frankreich. Der Radikale Édouard Daladier wird wieder Ministerpräsident.

1948: Durch ihr Veto im Weltsicherheitsrat verhindert die Sowjetunion die Aufnahme Italiens in die UNO.

1948: Um die "Einheit der Arbeiterklasse" herzustellen, beschließt der gleichgeschaltete Parteivorstand der tschechoslowakischen Sozialdemokraten den Zusammenschluss der Partei mit den Kommunisten.

1948: In Nürnberg werden 14 Todesurteile gegen ehemalige SS-Führer verhängt (nur fünf werden vollstreckt).

1963: Papst Johannes XXIII. verkündet seine Enzyklika Pacem in terris (Frieden auf Erden, Übers.).

1963: Das US-amerikanische Atomunterseeboot "Thresher" sinkt mit 129 Mann im Westatlantik, 300 Kilometer östlich von Boston.

1973: Der Absturz eines britischen Charterflugzeugs bei Basel fordert 105 Menschenleben.

1978: In Stanton im US-Bundesstaat Pennsylvania wird ein amerikanisches Volkswagenwerk eröffnet.

1983: Beim Kongress der Sozialistischen Internationale in Albufeira in Portugal wird der PLO-Vertreter Issam Sartawi ermordet.

1988: Nach einer Explosion in einem Munitionsdepot geraten die pakistanische Hauptstadt Islamabad und das benachbarte Rawalpindi unter Beschuss von Raketen und Granaten: rund 100 Tote und mehr als 1.000 Verletzte.

1993: Die Ermordung des führenden ANC-Politikers Chris Hani durch einen Weißen löst in Südafrika schwere Unruhen aus.

1998: In Nordirland einigen sich die protestantischen und katholischen Konfliktparteien unter Vermittlung des ehemaligen US-Senators George Mitchell auf ein Friedensabkommen.

2003: Die Fluggesellschaften Air France und British Airways beschließen, die Überschallflüge einzustellen. Air France stellt sie mit 31. Mai, British Airways mit 31. Oktober ein.

2003: Irak-Krieg: Kurdische Verbände bemächtigen sich der Ölstadt Kirkuk. Der irakische UNO-Botschafter Mohammed al Douri gibt als erster offizieller Vertreter den Zusammenbruch des Regimes zu. In TV-Botschaften versprechen US-Präsident George W. Bush und der britische Premier Tony Blair dem irakischen Volk Freiheit und Wohlstand.

2008: Erwin Pröll wird als niederösterreichischer Landeshauptmann bestätigt.

2008: Bei der Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung in Nepal werden die früheren maoistischen Rebellen zur stärksten Partei, sie verfehlen aber die absolute Mehrheit.



Geburtstage: Hugo Grotius, niederl. Jurist/Staatsmann, "Vater" des Völkerrechts (1583-1645); William Hazlitt, engl. Essayist (1778-1830); Herbert Graf, öst.-US-Operndirektor/Regisseur (1903-1973); František Kriegel, tschech. Arzt und Politiker (1908-1979); Stefan Heym, dt. Schriftsteller (1913-2001); Heiner Lauterbach, dt. Schauspieler (1953).

Todestage: Joseph de Lagrange, frz. Mathematiker (1736-1813); Wilhelm Zehner, öst. Offizier und General; 1934-1938 Staatssekretär im Verteidigungsministerium; "Vater" des öst. Bundesheeres (nach anderen Angaben 11. 4.) (1883-1938); Robert Edwards, brit. Mediziner; Nobelpreis 2010 (1925-2013).

Namenstage: Engelbert, Ezechiel, Daniel, Hulda, Gerold, Eberwin, Gernot, Michael, Notkar.