10. Juli 1963: Der Nationalrat beschließt das Volksbegehrensgesetz

Unter Montag, 10. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1393: Im Sempacher Brief geben sich die Eidgenossen erstmals eine gemeinsame Kriegsordnung.

1553: Lady Jane Grey, Tochter des Herzogs von Suffolk, wird nach dem Tod von Eduard VI. zur Königin von England proklamiert. Sie muss aber dessen Halbschwester Maria Tudor weichen und wird 1554 im Londoner Tower enthauptet.

1898: Faschoda-Krise: Der französische Major Jean-Baptiste Marchand hisst in der sudanesischen Ortschaft Faschoda am linken Ufer des Weißen Nil, 650 Kilometer südlich von Khartum, die Trikolore. Die französische Expansion wird im November beendet. Die Briten unter General Herbert Kitchener beanspruchen das obere Nilgebiet.

1938: Mit einem selbstentwickelten Flugzeug startet Flugpionier Howard Hughes zu der bis dahin schnellsten Weltumrundung. Bei dem Flug über Paris-Moskau-Omsk-Jakutsk-Anchorage nach Minneapolis trifft er nach 91 Stunden am 14. Juli am Abflughafen in New York City ein.

1943: Alliierte Truppenverbände unter dem Oberbefehl von US-General Eisenhower landen mit 280 Kriegsschiffen auf Sizilien. An der "Operation Husky" sind fünf britische und vier US-Divisionen sowie kanadische Einheiten beteiligt.

1943: SS-Chef Heinrich Himmler ordnet die "völlige Räumung bandenverseuchter Gebiete" in der Ukraine an.

1948: Die Regierungschefs der westdeutschen Länder stimmen in Koblenz den Vorschlägen der Militärgouverneure zu, als Vertretung der drei westlichen Besatzungszonen einen Parlamentarischen Rat zu bilden und diesen ein "Grundgesetz" ausarbeiten zu lassen.

1953: Der sowjetische Innenminister und Geheimdienstchef Lawrentij Berija wird abgesetzt und verhaftet. Ihm wird "Hochverrat im Dienst ausländischer Mächte" zur Last gelegt.

1963: Der Nationalrat beschließt das Volksbegehrensgesetz.

1968: Im Rahmen der "Großen Proletarischen Kulturrevolution" werden in China die neuen Richtlinien für das Bildungswesen erlassen: Verkürzte Studienzeiten und Einsetzung von Leitungsgruppen aus Arbeitern und Bauern an den Hochschulen.

1973: Als 143. Staat der Welt werden die Bahamas nach drei Jahrhunderten britischer Kolonialherrschaft unabhängig.

1978: Der mauretanische Präsident Mochtar Ould Daddah wird vom Militär gestürzt.

1993: Die FPÖ tritt aus der Liberalen Internationale aus und kommt damit dem Ausschluss zuvor.

1993: Der inhaftierte serbische Oppositionsführer Vuk Drašković wird nach ausländischen Interventionen freigelassen und bricht daraufhin seinen Hungerstreik ab.

1993: Schweres "Rafting"-Unglück: Auf dem Oberlauf des Inn in der Schweiz kommen bei einer Schlauchboot-Wildwasserfahrt neun Menschen ums Leben, 17 werden verletzt.

2003: Nach 16 Monaten ist der Entwurf des EU-Konvents für eine Europäische Verfassung fertiggestellt.

2003: Hubble-Astronomen entdecken den bisher ältesten Planeten in der Milchstraße, der fast 13 Milliarden Jahre alt sein soll und sich im Sternbild des Skorpion befindet. Er soll sich etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall gebildet haben.



Geburtstage: Friedrich Flick, dt. Großindustrieller (1883-1972); Toyohiko Kagawa, japan. Autor (1888-1960); Giorgio de Chirico, ital. Maler (1888-1978); Ljuba Welitsch, bulg.-öst. Sopranistin (1913-1996); Bernard Buffet, frz. Maler (1928-1999); Alejandro de Tomaso, arg. Rennfahrer und Sportwagenhersteller (1928-2003); Peter Jankowitsch, öst. Diplomat und Politiker (SPÖ) (1933); Hans-Peter Hallwachs, dt. Schauspieler (1938-2022); Chris Lohner, öst. Moderatorin, Schauspielerin und Autorin (1943); Arthur Ashe, US-Tennisspieler (1943-1993).

Todestage: Hadrian, röm. Kaiser (76-138); Masuji Ibuse, japan. Schriftsteller (1898-1993); Werner Egk (eigtl. Mayer), dt. Komponist und Dirigent (1901-1983); Wolfgang Lukschy, dt. Schauspieler und Regisseur (1905-1983); Carlo Benetton, ital. Mitgründer des gleichnamigen Modeunternehmens (1943-2018).

Namenstage: Olaf, Erich, Knud, Engelbert, Amalia, Alexander, Erika, Maria Amandine, Rüfina, Ulrich, Alma.