10. Juni 1793: In Paris wird der erste botanische Garten, der "Jardin des Plantes", gegründet

Unter Samstag, 10. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1358: Bei Compiègne bricht ein französischer Bauernaufstand aus Protest gegen die hohen Abgaben aus. Pariser Bürger unterstützen die Revolte.

1793: In Paris wird der erste botanische Garten, der "Jardin des Plantes", gegründet.

1848: Die österreichischen Truppen unter Feldmarschall Graf Radetzky nehmen Vicenza ein.

1868: Fürst Michael Obrenović von Serbien wird im Wald von Topčider bei Belgrad von Anhängern der verfeindeten Exil-Dynastie Karađorđević ermordet. Ihm folgt sein Neffe Milan Obrenović (der 1882 den Königstitel annimmt) auf den Thron.

1908: In New York wird der erste Flugverein der Welt, die "Aeronautische Gesellschaft", gegründet.

1918: Das 1910 gebaute österreichisch-ungarische Schlachtschiff "Szent István" wird in der Adria, neun Seemeilen südwestlich der Insel Premuda, von italienischen Torpedos getroffen und sinkt nach zweieinhalb Stunden. 89 Mann ertrinken, 1.005 können gerettet werden.

1923: Die französischen Besatzungsbehörden verhängen den Belagerungszustand über Dortmund.

1943: Zweiter Weltkrieg: Die Luftstreitkräfte der Alliierten beginnen mit ihrer "Combined Bomber Offensive" gegen Deutschland - 2000 Tonnen Bomben werden über Düsseldorf abgeworfen; auch Bochum, Krefeld, Gelsenkirchen und Köln werden bombardiert.

1943: Der ungarische Hypnotiseur und Journalist László Bíró meldet den von ihm erfundenen Kugelschreiber zum Patent an.

1948: In Athen wird der im Dezember 1947 zur Abdankung gezwungene und aus seinem Land vertriebene rumänische König Michael I. mit Prinzessin Anna von Bourbon-Parma, einer Nichte der österreichischen Ex-Kaiserin Zita, getraut.

1968: Italien gewinnt die Wiederholung des Endspiels um den erstmals offiziell vergebenen Titel eines Fußball-Europameisters in Rom mit 2:0 gegen Jugoslawien.

1998: Astana wird zur neuen Hauptstadt von Kasachstan proklamiert.

2008: Ein Passagierflugzeug explodiert nach der Landung auf dem Flughafen der sudanesischen Hauptstadt Khartum und geht in Flammen auf. 30 Menschen sterben, die meisten der 200 Personen an Bord können sich jedoch retten.



Geburtstage: Theo Lingen, dt.-öst. Schauspieler (1903-1978); Robert Adolf Stemmle, dt. Regisseur und Schriftsteller (1903-1974); Robert Maxwell (eigtl. Jan Ludvik Hoch), brit. Verleger (1923-1991); Branko Mikulić, jugoslaw. Politiker (1928-1994); Carl Dahlhaus, dt. Musikforscher (1928-1989); Maurice Bernard Sendak, US-Zeichner (1928-2012); Faith Evans, US-amer. R&B-Sängerin (1973).

Todestag: Arigo Boito, ital. Opernkomponist und Librettist (1848-1918); Pierre Loti (eigtl. Julien Viaud), frz. Schriftsteller (1850-1923); William Motter Inge, US-Dramatiker (1913-1973); Tschingis Aitmatow, kirgis. Schriftsteller (1928-2008).

Namenstage: Heinrich, Diana, Margareta, Hildebrand, Onuphrius, Bardo, Bogumil, Olivia, Johannes, Maurinus.