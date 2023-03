10. März 1978: US-Präsident Jimmy Carter unterzeichnet in Washington das neue Atomgesetz

Unter Freitag, 10. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1098: Nach der Ermordung von Thoros, dem Herrscher von Edessa, wird der von ihm adoptierte Kreuzfahrer Balduin von Boulogne Graf von Edessa und gründet den ersten Kreuzfahrerstaat.

1528: Der reformatorische Theologe Balthasar Hubmaier wird in Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

1793: In Frankreich werden Revolutionstribunale eingesetzt, deren Urteile nicht mehr anfechtbar sind. Rechtshistorisch erwächst daraus eine dritte Gewalt, die moderne Judikative.

1813: Der preußische König Friedrich Wilhelm III. stiftet den Orden des Eisernen Kreuzes als Kriegsauszeichnung für besondere Verdienste während der Befreiungskriege gegen Frankreich.

1838: Die Oper "Le Due Illustri Rivali" von Saverio Mercadante wird im Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt.

1848: Der den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg beendende Vertrag von Guadalupe Hidalgo wird durch den Senat der Vereinigten Staaten ratifiziert. Mexiko folgt mit der Ratifizierung am 19. Mai.

1913: Britische Verfechterinnen des Frauenwahlrechts stecken eine Londoner Bahnstation in Brand.

1918: Die Sowjetregierung verlegt ihren Sitz von Petrograd nach Moskau.

1918: In Palästina nehmen die Kämpfe zwischen türkischen und britischen Truppen an Heftigkeit zu.

1923: Der Nazi-Ideologe Alfred Rosenberg wird "Hauptschriftleiter" des NSDAP-Organs "Völkischer Beobachter".

1923: Der spanische Fußballverein FC Villarreal wird ins Leben gerufen.

1938: Hitler lässt die österreichischen Nationalsozialisten anweisen, sich auf eine "kämpferische Auseinandersetzung mit dem Schuschnigg-Regime" einzustellen. In einer Demarche der deutschen Botschaft in Wien wird die Absage der angekündigten Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs verlangt.

1943: Bei einem britischen Luftangriff auf München werden die Residenz, das Nationalmuseum und die Staatsbibliothek schwer getroffen.

1948: Der tschechoslowakische Außenminister Jan Masaryk, Sohn des Staatsgründers und ersten Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk und einziges nichtkommunistisches Regierungsmitglied, wird unter den Fenstern seiner Amtsräume im Prager Palais Czernin tot aufgefunden.

1963: Die Uraufführung der Oper "Il Re cervo oder Die Irrfahrten der Wahrheit" von Hans Werner Henze findet in Kassel statt.

1978: US-Präsident Jimmy Carter unterzeichnet in Washington das neue Atomgesetz. Es sieht insbesondere strenge Auflagen für die Lieferung angereicherten Urans an die europäischen Staaten vor.

1993: Zum Auftakt des Noricum-Prozesses gegen Altbundeskanzler Fred Sinowatz, Ex-Nationalratspräsident Leopold Gratz und Ex-Innenminister Karl Blecha wird die Anklage des Amtsmissbrauchs auf Neutralitätsgefährdung ausgeweitet.

1993: Nach heftigen Turbulenzen wird die Sozialdemokratin Ruth Dreifuss vom Schweizer Parlament in den siebenköpfigen Bundesrat (Regierung) gewählt und übernimmt das Innenressort. Ihre Parteifreundin, die Gewerkschaftsführerin Christiane Brunner, war zuvor am Widerstand der bürgerlichen Parlamentsmehrheit gescheitert.

1998: Bundeskanzler Viktor Klima, der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Franz Schausberger, der Vorsitzende des Städtebundes Michael Häupl und Gemeindebundpräsident Franz Romeder unterzeichnen die Vereinbarung zum Konsultationsmechanismus, der die finanziellen Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neu regeln soll.

2003: Das palästinensische Parlament beschließt die Schaffung der Funktion eines Ministerpräsidenten. Die Richtlinienkompetenz behält Präsident Yasser Arafat. Premier wird Mahmoud Abbas (Abu Mazen).



Geburtstage: Ferdinand I., römisch-deutscher Kaiser (1503-1564); Domingos Antonio de Sequeira, port. Maler (1768-1837); Joseph von Eichendorff, dt. Dichter (1788-1857); Jakob Wassermann, dt. Schriftsteller (1873-1934); Leon Bismark "Bix" Beiderbecke, US-Jazzmusiker (1903-1931); Val Logsdon Fitch, US-Physiker; Nobelpreis 1980 (1923-2015); Johannes Peter "Hans" Riegel, dt.-öst. Unternehmer ("Haribo") (1923-2013); Sharon Stone, US-Filmschauspielerin (1958); Eva Herzigová, tschech. Model (1973); Sonim Son, jap.-korean. Sängerin und Schauspielerin (1983).

Todestage: Bruno Kittel, dt. Dirigent (1870-1948); Jan Masaryk, tschechosl. Politiker (1886-1948); Zelda Fitzgerald, brit. Schriftstellerin (1900-1948); Robert Siodmak, US-Filmregisseur (1900-1973); Guido Wieland, öst. Schauspieler (1906-1993); Cyril Northcote Parkinson, brit. Historiker und Schriftsteller (1909-1993); Hubert de Givenchy, frz. Modeschöpfer (1927-2018); Alfred Reiterer, öst. Schauspieler (1934-2008); Andy Gibb, engl. Popmusiker (1958-1988).

Namenstage: Emil, Gustav, Henriette, Klodwig, Alexander, John Ogilvie, Attala, Makarius, (40 Märtyrer).