11. März 2004: Spanien lehnt den Kompromiss zur Europäischen Verfassung ab

Unter Samstag, 11. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

928: Nach dem spurlosen Verschwinden seines Bruders Tomislav, den er für tot erklärt, wird Trpimir II. zweiter König der Kroaten.

1513: Giovanni de Medici, Sohn des Herrschers von Florenz, Lorenzo I. des Prächtigen, wird als Leo X. Papst. Er tritt die Nachfolge von Julius II. (Giuliano della Rovere) an.

1793: An der Pariser Opéra-Comique erfolgt die Uraufführung der Oper "Eugène, ou la Piété filiale" von Henri Montan Berton.

1848: In Prag wird der proslawische "Ausschuss des Hl. Wenzel des Jahres 1848" (Svatováclavský výbor roku 1848), kurze Zeit später in Nationalausschuss (Národní výbor) umbenannt, gegründet, der die Abschaffung der Leibeigenschaft und Glaubensfreiheit fordert. Seine Petitionen werden von Zehntausendenden unterschrieben.

1878: Thomas Alva Edison führt der Pariser Akademie der Wissenschaften seine "Sprechmaschine" (Phonograph) vor.

1908: Der französische Senat verabschiedet ein Ehescheidungsgesetz, nach dem eine dreijährige Trennung von Tisch und Bett genügt, um auf Antrag eines Partners rechtmäßig geschieden zu werden.

1918: Großangriff deutscher Kampfflieger auf Paris. Mehrere Viertel der französischen Hauptstadt geraten in Brand.

1933: Sozialminister Josef Resch (CS) legt sein Amt zurück, weil er den antiparlamentarischen Weg, den die Regierung unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß einschlagen will, nicht mitzugehen bereit ist.

1933: In Braunschweig starten SA und SS den sogenannten Warenhaussturm, eine Gewaltaktion gegen "jüdische Kaufhäuser".

1938: Nach dem von Hitler ultimativ geforderten Rücktritt von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, der sich im Rundfunk mit den Worten "Gott schütze Österreich!" verabschiedet, ernennt Bundespräsident Wilhelm Miklas nach mehrstündigem Widerstand unter massivem Druck den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Regierungschef. Hitler ordnet den deutschen Truppeneinmarsch in Österreich an.

1943: Hitler zeichnet Generalfeldmarschall Erwin Rommel (den er 1944 zum Selbstmord zwingen lässt) mit dem "Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes" aus.

1948: Der tschechoslowakische UNO-Botschafter Ján Papánek fordert die Westmächte vergeblich auf, die kommunistische Machtübernahme in Prag als von der Sowjetunion gesteuerten Coup zu verurteilen. UNO-Generalsekretär Trygve Lie lehnt es ab, den Weltsicherheitsrat damit zu befassen und entzieht Papánek die Akkreditierung.

1978: Zwei israelische Linienbusse werden von palästinensischen Terroristen gekapert. Bei der Befreiungsaktion kommen 32 Israelis ums Leben; neun Extremisten werden getötet, zwei gefangen genommen.

1988: Uraufführung des Gesamtkunstwerks "Body and Soul" von André Heller in München.

1988: Ein Blizzard beginnt das Leben an der Ostküste der USA lahmzulegen. Der gewaltige Schneesturm tobt dreieinhalb Tage. Es werden etwa 400 Tote gezählt.

1988: In Shah Alam wird die Abdul-Aziz-Shah-Moschee fertiggestellt, die mit einem Fassungsvermögen von 24.000 Menschen größte Moschee im Königreich Malaysia.

1994: Der slowakische Ministerpräsident Vladimír Mečiar wird nach einer Spaltung seiner Partei HZDS vom Parlament in Preßburg abberufen. Jozef Moravčík wird Premier.

1998: Chiles Ex-Diktator General Augusto Pinochet wird nach seiner offiziellen Verabschiedung als Oberkommandierender der Streitkräfte Senator auf Lebenszeit.

2004: In Madrid explodieren im morgendlichen Berufsverkehr fast gleichzeitig zehn Bomben in mehreren Bahnhöfen und Nahverkehrszügen, wobei ca. 200 Menschen getötet werden. Die konservative Regierung unter Ministerpräsident José María Aznar schreibt zunächst die Verantwortung der baskischen Untergrundorganisation ETA zu, später bekennt sich die Terrorgruppe Al-Kaida zu dem Attentat.

2004: Spanien lehnt den Kompromiss zur Europäischen Verfassung ab.

2008: Die neu erbauten Sporthallen und Freiluftanlagen des jüdischen Sportvereins Hakoah werden, auf jenem Grundstück im Wiener Prater, welches im Jahr 1938 durch die Nationalsozialisten enteignet worden war, eröffnet.



Geburtstage: Marius Petipa, frz. Tänzer und Choreograph (1818-1910); Alexander Xaver Gwerder, schwz. Dichter (1923-1952); Agatha Barbara, maltes. Politikerin, Staatspräsidentin 1982-87 (1923-2002); Käthe Recheis, öst. Schriftstellerin (1928-2015); Christian Wolff, dt. Schauspieler (1938); Alex Kingston, brit. Schauspielerin (1963); David LaChapelle, US-Fotograf und Regisseur (1963); Martin Hiden, öst. Ex-Fußballspieler (1973); Didier Drogba, ivorischer Ex-Fußballspieler (1978).

Todestage: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dt. Sozialreformer, Gründer des landwirtschaftl. Genossenschaftswesens (1818-1888); Manuel Rojas, chilen. Schriftsteller (1896-1973); Franz Rauscher, öst. Mechaniker, Volksbildner und Politiker; SPÖ; 1946-1947 Staatssekretär im Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung (1900-1988); Siegfried Rauch, dt. Schauspieler (1932-2018); Karl Lehmann, dt. Bischof (Mainz) (1936-2018).

Namenstage: Rosina, Ulrich, Eulogius, Theresia, Konstantin, Heraklius, Wolfram, Heinrich, Alram.