11. Oktober 1958: Abschuss der amerikanischen Mondrakete "Pionier". Sie erreicht eine Flughöhe von 128.000 Kilometer

Unter Donnerstag, 11. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1878: Beginn der Energiewirtschaft in Österreich: Eine Gleichstrommaschine versorgt die Krupp-Industriebetriebe in Berndorf in Niederösterreich mit elektrischer Energie.

1913: In Mexiko nimmt die Armee auf Befehl von Präsident Victoriano Huerta 110 Senatoren und Kongressabgeordnete fest.

1918: Deutschland erklärt sich bereit, zur Herbeiführung eines Waffenstillstands die besetzten Gebiete an der Westfront zu räumen.

1928: Das deutsche Luftschiff "LZ 127 Graf Zeppelin" startet in Friedrichshafen zum Flug in die USA. Nach 111 Stunden landet es in Lakehurst.

1938: Der Deutsche Hans Knappertsbusch, zuletzt Generalmusikdirektor in München, wird Direktor der Wiener Staatsoper.

1943: In Paris wird das Drama "Sodom und Gomorrha" von Jean Giraudoux uraufgeführt.

1943: Der Wehrmacht-Oberstleutnant Julius Schlegel, ein Österreicher, veranlasst auf eigenes Risiko den Abtransport der Kunstschätze der italienischen Benediktinerabtei Monte Cassino in den Vatikan.

1948: In China erobern kommunistische Truppenverbände Jinan (Tsinan), die Hauptstadt der wichtigen Küstenprovinz Shandong (Schantung).

1953: Olivier Messiaens Orchesterstück "Reveil des oiseaux" wird in Donaueschingen uraufgeführt. Das Werk verarbeitet zwischen Mitternacht und Mittag aufgezeichnete Vogelstimmen.

1958: Abschuss der amerikanischen Mondrakete "Pionier". Sie erreicht eine Flughöhe von 128.000 Kilometer (Mondentfernung 366.300 km).

1963: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verurteilt die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit und das menschenverachtende Apartheidsystem in Südafrika.

1963: Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer kündigt nach vierzehnjähriger Amtszeit seinen Rücktritt an.

1968: Mit dem Start der Raumkapsel Apollo-7 (Rückkehr 22.10.) beginnen die USA ihr Programm zur Eroberung des Mondes.

1973: Die österreichischen Verhaltensforscher Karl von Frisch und Konrad Lorenz erhalten gemeinsam mit dem Niederländer Nikolaas Tinbergen den Nobelpreis für Medizin und Physiologie.

1983: Bundespräsident Rudolf Kirchschläger trifft zu einem Staatsbesuch in der DDR ein.

1983: Ein Chirurgenteam der Innsbrucker Universitätsklinik unter Raimund Margreiter führt in einer achtstündigen Operation die erste Herztransplantation in Österreich durch.

1998: Papst Johannes Paul II. spricht die in Auschwitz ermordete Konvertitin und Ordensfrau Edith Stein heilig: Erste Kanonisierung einer Katholikin jüdischer Abstammung in der Kirchengeschichte.

2008: Nordkorea erklärt sich zu einer strikten Überprüfung seiner Atomanlagen bereit und wird im Gegenzug von der US-Liste der Terrorunterstützer genommen.

2008: Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider stirbt in der Nacht bei einem Autounfall. Der BZÖ-Chef war mit stark überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert unterwegs, als er nahe Klagenfurt von der Straße abkam.

2008: Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki verweigert wegen seiner Kritik am gesunkenen Niveau der TV-Unterhaltung die Annahme des Ehrenpreises des Deutschen Fernsehpreises und löst damit einen Skandal aus.



Geburtstage: Ferdinand Gotthold Eisenstein, dt. Mathematiker (1823-1852); Georg Bilgeri, öst. alpiner Skipionier, Skipädagoge (1873-1934); Hans Söhnker, dt. Schauspieler (1903-1981); Emilio Greco, ital. Bildhauer (1913-1995); Jerome Robbins, US-Choreograph (1918-1998).



Todestage: Papst Bonifaz VIII. (Benedetto Caetani) (1235-1303); Bartolomeo Montagna, ital. Maler (1450-1523); Max Jakob Friedländer, dt. Kunsthistoriker (1867-1958); Jean Cocteau, frz. Schriftsteller (1889-1963); Jess Thomas, US-Tenor (1927-1993); Jörg Haider, öst. Politiker (1950-2008).



Namenstage: Bruno, Guntmar, Ethelburg, Burkhard, Nikosius, Jakob, Rudolf, Alexander, Bibiane, Edda.

