12. April 2003: In einem Referendum votieren die Ungarn mit großer Mehrheit, aber niedriger Beteiligung für den EU-Beitritt ihres Landes

Unter Mittwoch, 12. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1798: Nach dem französischen Angriff und der kampflosen Kapitulation von Freiburg und Solothurn bricht die alte Eidgenossenschaft zusammen. Ausrufung der Helvetischen Republik, die als Einheitsstaat eine von Frankreich diktierte Verfassung erhält. Teile Graubündens werden abgetrennt und kommen zur Cisalpinischen Republik.

1848: Ausrufung der Republik Baden in Konstanz. Die Aufständischen werden am 20. April im Südschwarzwald von regulären Truppen vernichtend geschlagen.

1868: Erster "Allgemeiner Arbeitertag" in Wiener Neustadt.

1903: In Eastbourne (England) nimmt der erste städtische Motoromnibusdienst mit vier Autobussen den Betrieb auf.

1918: Der französische Ministerpräsident Georges Clémenceau veröffentlicht den Brief von Kaiser Karl I. an Prinz Sixtus von Bourbon-Parma, den Bruder von Kaiserin Zita. Darin hatte der österreichisch-ungarische Monarch 1917 geheimen Friedenskontakten mit Paris zugestimmt und die französischen Rückforderungsansprüche auf Elsass-Lothringen anerkannt. Clemenceau löst damit eine Krise im Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn aus.

1923: Der Republikanische Schutzbund der Sozialdemokratie wird vom Innenministerium in Wien zugelassen.

1928: Bei einem Bombenanschlag auf König Viktor Emanuel III. kommen in Mailand 17 Menschen ums Leben.

1968: In mehreren deutschen Städten kommt es nach dem Mordanschlag auf den Studentenführer Rudi Dutschke in Westberlin während der Osterfeiertage (bis 15. April) zu schweren Ausschreitungen.

1978: Uraufführung der Oper "Le grand macabre" von György Ligeti in der königlichen Oper in Stockholm.

1983: Der Film "Gandhi" von Richard Attenborough über das Leben des indischen Freiheitshelden erhält acht "Oscars".

1988: Erstmals in der Geschichte der Genmanipulationen bei Tieren verleiht das amerikanische Patent- und Handelsmarkenamt ein Patent für eine genetisch veränderte Maus. Die Urkunde wird Wissenschaftern der Harvard University überreicht, welche eine Maus für Krebsforschungszwecke manipulierten. Die Handelsrechte für das Patent erhält die Gesellschaft Du Pont.

1993: Beginn der NATO-Aufklärungsflüge über Bosnien-Herzegowina.

2003: In einem Referendum votieren die Ungarn mit großer Mehrheit, aber niedriger Beteiligung für den EU-Beitritt ihres Landes.



Geburtstage: Alexandr Ostrowski, russ. Dramatiker (1823-1886); Karl Vötterle, dt. Verleger (1903-1975); Jan Tinbergen, niederl. Wirtschaftswissenschafter (1903-1994); Hardy Krüger, dt. Schauspieler (1928-2022); Christian Beurle, öst. Industrieller (1928-2023); Montserrat Caballé, span. Sopranistin (1933-2018); Reinhard Gerer, öst. Koch (1953); Michaela Scheday, öst. Theaterschauspielerin und Regisseurin (1953-2004).

Todestage: Fjodor Iwanowitsch Schaljapin, russ. Sänger (1873-1938); Sergio Pitol, mexikan. Schriftsteller (1933-2018).

Namenstage: Herta, Julius, Ingeborg, Zeno, Konstantin, Heinrich, Johannes, Sabas.