12. März 1993: Nordkorea kündigt den Atomwaffensperrvertrag

Unter Sonntag, 12. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1143: Papst Innozenz II. (Gregorio Papareschi) bestätigt die Gründung des Stiftes Seckau und gewährt Zehentfreiheit.

1848: Die Wiener Studenten fordern in einer Petition an Kaiser Ferdinand der Gütige Hochschul- und Pressefreiheit.

1888: Der südafrikanische Kolonialpolitiker Cecil Rhodes gründet in Paris, zusammen mit der Rothschild-Bank und anderen Geschäftspartnern, die "De Beers Consolidated Diamond Mines", ein Unternehmen, welches nach kurzer Zeit ein weltweites Monopol im Diamantenhandel erreicht. "De Beers" ist heute der größte Diamantenproduzent und -händler der Welt und hat seinen Sitz in Luxemburg.

1913: In Graz konstruiert der Psychologe Vittorio Benussi einen "Lügendetektor".

1913: Canberra wird zur Bundeshauptstadt Australiens erklärt.

1918: Türkische Truppen erobern das 1916 von den Russen besetzte Erzurum zurück.

1918: Zwischen Wien und der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird der erste internationale Luftpostdienst eingerichtet.

1923: Ein Zyklon von ungewöhnlicher Heftigkeit sucht die USA heim. In Tennessee werden zahlreiche Häuser zerstört. 20 Menschen kommen ums Leben.

1938: Deutsche Truppen besetzen die Grenzübergänge zu Österreich - der Einmarsch beginnt. Einen Tag später wird der "Anschluss" durch die Regierung Arthus Seyß-Inquart offiziell vollzogen.

1953: Der mexikanische Kongress beschließt die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen.

1968: Mauritius wird unter der Regierung von Sir Seewoosagur Ramgoolam ein souveräner Staat im Commonwealth.

1993: Nordkorea kündigt den Atomwaffensperrvertrag.

1993: Das russische Parlament schränkt die Vollmachten von Präsident Boris Jelzin ein, der daraufhin ein Verfassungsreferendum über die Einführung eines Präsidialsystems ankündigt.

1993: Bei einer Serie von Bombenanschlägen militanter Sikhs werden in der indischen Metropole Bombay mehr als 300 Menschen getötet.

2003: Der serbische Ministerpräsident Zoran Đinđić wird in Belgrad von Zvezdan Jovanović, Vizekommandant der Polizei-Spezialeinheit "Rote Barette" erschossen.

2013: Die angesichts der eher vagen Fragestellungen nicht unumstrittene Wiener Volksbefragung bringt ein Nein zu einer Olympia-Bewerbung der Bundeshauptstadt. Ja sagen die Wiener zu einem Privatisierungsschutz öffentlicher Dienstleistungen und Betriebe sowie zum Ausbau alternativer Energieprojekte mit finanzieller Bürgerbeteiligung. Bei der Parkpickerl-Frage votieren die Bürger für eine Variante, durch die den Bezirken die Entscheidungsgewalt in Sachen Parkraumbewirtschaftung bleibt.



Geburtstage: Gabriele D'Annunzio, ital. Dichter/Politiker (1863-1938); Hans Knappertsbusch, dt. Dirigent (1888-1965); Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, dt. Verleger (1908-1992); Norbert Brainin, öst.-brit. Violinist (1923-2005); Hanne Hiob, dt. Schauspielerin (1923-2009); Edward Albee, US-Dramatiker (1928-2016); Paul Kuhn, dt. Orchesterleiter und Pianist (1928-2013); Rudolf Weiler, öst. Sozialethiker, Universitätsprofessor und kath. Theologe; 1966 Gründungsdirektor des Instituts für Sozialethik an der Universität Wien, 1967 Gründung des Universitätszentrums für Friedensforschung (UZF) (1928); James Taylor, US-Sänger (1948); Tim Fischer, dt. Chansonnier (1973).

Todestage: Heinrich Frh. v. Doblhoff-Dier, öst. Politiker (1838-1913); Gustav Vigeland, norweg. Bildhauer (1869-1943); Heinz F. Schafroth, schweizer Schriftsteller (1931-2013); Zoran Đinđić, serb. Ministerpräsident (1952-2003); Clive Burr, brit. Musiker ("Iron Maiden") (1957-2013).

Namenstage: Beatrix, Almut, Engelhard, Maximilian, Gregor, Fina, Walter, Innozenz, Serafin, Simeon.