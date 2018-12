1200 Jahre alte Glocke läutet

Das Nomadenvolk der Uiguren hatte vielfältige kulturelle Kontakte. Neue, ungewöhnlich gut erhaltene Funde in einem alten Herrschaftssitz in der Mongolei belegen dies.

Nomadenvölker haben vielfältige kulturelle Kontakte. Einen eindrucksvollen Beweis für solche kulturellen Einflüsse entdeckten deutsche Archäologen in einem alten Palast der Uiguren in der Mongolei. Ihr Herrschaftsbereich erstreckte sich vom Baikalsee bis in die Wüsten Ostturkestans. Unter ihrer Herrschaft bewegten sich Waren, Menschen und Ideen zwischen China, der mongolischen Steppe und Zentralasien.