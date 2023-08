13. August 1948: Österreich wird einstimmig in die UNESCO aufgenommen

Unter Sonntag, 13. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1898: Im spanisch-amerikanischen Krieg erobern US-Truppen die philippinische Hauptstadt Manila, die Spanier kapitulieren.

1908: Der französische Forscher Jean-Baptiste Charcot bricht zu einer zweijährigen Antarktis-Expedition auf. Er entdeckt die später nach ihm benannte Charcot-Insel.

1913: Dem Engländer Harry Brearley aus Sheffield gelingt die Herstellung von rostfreiem Stahl.

1923: In Deutschland tritt Gustav Stresemann an die Spitze der Regierung. Er ist gleichzeitig Reichskanzler und Außenminister.

1928: Erstmals wird von einem Schiff, der "Île-de-France", mit einem Katapult ein mit Schwimmern versehenes Flugzeug gestartet.

1943: Die alliierte Luftwaffe fliegt ihren ersten Angriff auf Österreich. Ziel sind die Flugzeugwerke in Wiener Neustadt. 77 Menschen sterben.

1948: Die Ministerpräsidenten der drei deutschen Westzonen bestimmen Bonn zum Sitz des Parlamentarischen Rates.

1948: Österreich wird einstimmig in die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, aufgenommen.

1948: Jugoslawien zieht seine Wirtschaftsexperten aus Albanien ab. Diese demontieren noch das mit ihrer Hilfe erbaute Elektrizitätswerk von Tirana und reißen 40 Kilometer Schienen der Bahnlinie Tirana-Durrës auf.

1958: Der am 24. September 1956 unterzeichnete deutsch-belgische Grenzvertrag wird ratifiziert. "Klein-Bollenien" kehrt zu Deutschland zurück.

1978: Bei einem Bombenanschlag auf Palästinenserbüros in Beirut kommen mindestens 175 Menschen ums Leben.

1988: Anlässlich einer Neuinszenierung von Elias Canettis Stück "Die Hochzeit" bei den Salzburger Festspielen gibt es heftige Buhrufe für den Regisseur Axel Corti.

1993: Beim Einsturz eines sechsstöckigen Hotels in Thailand kommen über neunzig Menschen ums Leben.

2003: Italienischer Lotto-Jackpot wird nach fast einem halben Jahr geknackt, mit 66 Millionen Euro ist dieser der bis dahin größte in der europäischen Lottogeschichte.



Geburtstage: Heinrich Goldemund, öst. Architekt, Stadtplaner und Baumanager (1863-1947); John L. Baird, brit. Fernsehpionier (1888-1946); Jean Borotra, frz. Tennislegende (1898-1994); Leonor Fini, ital. Malerin (1908-1996); Makarios III., griech.-orth. Erzbischof und Präsident von Zypern (1913-1977); Frederick Sanger, brit. Biochemiker; Nobelpreis 1958 (1918-2013); Oswald Stimm, öst. Bildhauer (1923-2014); Humbert Fink, öst. Publizist (1933-1992); Kathleen Battle, US-Opernsängerin (1948); Édouard Michelin, frz. Manager (1963-2006).

Todestage: Giovanni da Bologna, fläm.-ital. Bildhauer (1529-1608); Eugène Delacroix, frz. Maler (1798-1863); August Bebel, dt. Politiker (1849-1913); Paul Kemp, dt. Schauspieler (1899-1953); Julien Green, US-Schriftsteller (1900-1998); Ed Townsend, US-Sänger und Songwriter (1926-2013); Lothar Bisky, dt. Politiker (PdS/Die Linke) (1941-2013).

Namenstage: Kassian, Gertrud, Radegund, Pontianus, Hippolyt, Marco, Wigbert, Innozenz, Landulf, Maximus C.