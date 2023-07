13. Juli 1908: Bei den IV. Olympischen Spielen in London dürfen im Tennis erstmals Frauen antreten

Unter Donnerstag, 13. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1558: Ein in spanischen Diensten stehendes flämisches Heer unter dem Statthalter Graf Egmont schlägt die Franzosen bei Gravelingen (Gravelines).

1793: Der französische Revolutionär Jean-Paul Marat, Chef des Jakobinerklubs, wird während eines Bades von der bretonischen Katholikin Charlotte de Corday d'Armont erstochen. Sie hatte sich geschworen, Marat wegen dessen Äußerung zu töten, zur Festigung der Republik müssten noch 200.000 Menschen beseitigt werden.

1878: Nach vierwöchigen Verhandlungen zwischen den europäischen Großmächten und dem Osmanischen Reich unter Vermittlung des deutschen Reichskanzlers Bismarck endet der Berliner Kongress mit der Neuregelung der territorialen Verhältnisse auf dem Balkan. Rumänien, Serbien und Montenegro werden als souveräne Staaten anerkannt. Österreich-Ungarn erhält das Mandat zur Besetzung Bosniens und der Herzegowina.

1908: Bei den IV. Olympischen Spielen in London dürfen im Tennis erstmals Frauen antreten.

1943: Mit dem Scheitern der von Hitler angeordneten Angriffsoperation "Zitadelle" gegen den sowjetischen Frontbogen bei Kursk ist die deutsche Offensivkraft endgültig gebrochen. Die Wehrmacht hat innerhalb weniger Tage noch höhere Verluste erlitten als im Kampf um Stalingrad.

1943: In Deutschland werden Alexander Schmorell und Kurt Huber, Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose", hingerichtet.

1948: In Berlin wird der Film "Der Herr vom anderen Stern", in dem Heinz Rühmann erstmals nach Kriegsende eine Hauptrolle spielt, uraufgeführt.

1978: Nach wiederholter Kritik der albanischen Führung am Kurs Pekings stellt die Volksrepublik China ihre Militär- und Wirtschaftshilfe an Albanien ein.

2003: Der von der US-Besatzungsmacht im Irak eingesetzte provisorische Regierungsrat tritt in Bagdad zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

2008: In Paris gründen 43 Länder eine Union für das Mittelmeer (Union pour la Méditerranée). Frankreich und Ägypten übernehmen den Vorsitz, Delegationen aus Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten legen mit der Gründung die Basis für eine bessere Zusammenarbeit in der Region.



Geburtstage: Ferdinand III., röm.-dt. Kaiser (1608-1657); Theophil von Hansen, dän. Baumeister (1813-1891); Alberto Ascari, ital. Automobilrennfahrer (1918-1955); Erich Lessing, öst. Fotograf (1923-2018); Michael Verhoeven, dt. Filmregisseur und -produzent (1938); Violeta Dinescu, dt.-rum. Komponistin (1953).

Todestage: Karl Erb, dt. Tenor (1877-1958); Willy Fritsch, dt. Schauspieler (1901-1973); Compay Segundo, kuban. Sänger und Gitarrist (1907-2003); Thorvald Stoltenberg, norw. Politiker, UNHCR-Chef 1990 (1931-2018).

Namenstage: Heinrich, Kunigunde, Margaretha, Mildred, Milda, Silas, Arno, Eugen, Sarah, Jakob, Berthold.