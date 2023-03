13. März 2013: Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio ist neuer Papst

Unter Montag, 13. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

483: Der verheiratete Diakon Felix wird mit der Zustimmung Odoakers zum Bischof von Rom gewählt.

1528: Das Kloster Interlaken, größter Landbesitzer im Berner Oberland, wird aufgehoben und dem Kanton Bern eingegliedert. Nachdem Bern die Abgaben der Bevölkerung an das Kloster einfordert, brechen die Oberländer Reformationsunruhen aus.

1813: Der französische Marschall Louis-Nicolas Davoût, Herzog von Auerstedt, lässt die Brücke über die Elbe in Meißen niederbrennen.

1848: Ausbruch der März-Revolution in Wien: Staatskanzler Fürst Clemens Metternich wird gestürzt und flieht nach England. Mit dem Sturm auf das Ständehaus beginnt die Revolution und greift in den folgenden Tagen auf das ganze Kaisertum Österreich über.

1913: Die zukünftige australische Bundeshauptstadt wird mit einem feierlichen Akt auf den Namen "Canberra" getauft. Bisher trug die Planstadt nur inoffiziell diese Bezeichnung.

1918: Der Schwarzmeerhafen Odessa wird von deutschen Truppen besetzt.

1918: Österreichisch-ungarische Truppen sprengen den italienischen Teil des Doppelgipfels des Monte Pasubio, nachdem sie einen Tunnel unter die italienischen Stellungen gegraben hatten. Tausende Soldaten kommen ums Leben. Die italienischen Truppen hatten Gleiches vorgehabt, waren in ihren Grabungsarbeiten allerdings um wenige Stunden zu spät.

1928: Bei Santa Paula in Kalifornien bricht der St.-Francis-Damm, mehr als 450 Menschen kommen in den Fluten ums Leben.

1933: In einer Radiorede wendet sich Bundeskanzler Engelbert Dollfuß gegen die Reaktivierung des Nationalrats und kündigt an, dass die Regierung "im Vollbewusstsein ihrer Verantwortung bis zum Äußersten hart bleiben" werde.

1933: Joseph Goebbels, Propagandaleiter der NSDAP, wird zum deutschen Reichsminister für "Volksaufklärung und Propaganda" ernannt. Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer wird von den Nazimachthabern beurlaubt.

1938: Nach dem deutschen Überfall lässt Hitler in Linz das "Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich" ausarbeiten. Mit der Billigung durch den Ministerrat unter Kanzler Arthur Seyß-Inquart nach dem Amtsverzicht von Bundespräsident Wilhelm Miklas wird der "Anschluss" offiziell vollzogen, Österreich hört auf, ein souveräner Staat zu sein. Der zurückgetretene Bundeskanzler Kurt Schuschnigg wird von der Gestapo verhaftet.

1943: Ein Attentatsversuch von Oberst Henning von Tresckow auf Hitler scheitert: Die Zeitzünder der in das Flugzeug des Diktators geschmuggelten Haftminen versagen.

1943: In Turin streiken über 100.000 italienische Rüstungsarbeiter für "Frieden und Freiheit", ohne dass die Sicherheitskräfte einzuschreiten versuchen.

1948: In Prag nehmen 700.000 Menschen an der Trauerfeier für den unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommenen tschechoslowakischen Außenminister Jan Masaryk teil.

1948: Im Jemen erobern Truppen des neuen Königs Ahmed die Hauptstadt Sanaa und richten ein Blutbad an. Die unterlegenen Aufständischen hatten Ahmeds Vater, König Yahia, und weitere Mitglieder des Herrscherhauses umgebracht.

1968: In mehreren polnischen Städten brechen Studentenunruhen aus.

1973: Die Bundesregierung von Bundeskanzler Bruno Kreisky beschließt eine Schilling-Aufwertung um 2,25 Prozent.

1988: Eine Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des "Anschlusses" endet in Wien mit Protesten gegen Bundespräsident Kurt Waldheim.

1988: Eine Staublawine verschüttet in St. Anton am Arlberg rund 30 Häuser. Fünf schwedische Urlauber und zwei einheimische Frauen werden getötet.

1988: In Japan wird der mit 53,8 km längste Meerestunnel der Welt, der die Inseln Honshu und Hokkaido verbindet, nach 24 Jahren Bauzeit für den Bahnverkehr freigegeben.

1998: Im Kosovo protestieren Zehntausende Albaner gegen die serbischen Behörden.

2008: Der im Aufwind befindliche Goldpreis überschreitet im Handel an der New York Mercantile Exchange erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar pro Unze Feingold.

2013: Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio ist neuer Papst. Nach einem der kürzesten Konklaven der Kirchengeschichte mit nur fünf Wahlgängen in etwas mehr als einem Tag wird der 76-jährige Jesuit, der sich den Namen Franziskus gibt, den wartenden Gläubigen und der Welt vorgestellt. Es ist das erste Mal, dass ein Lateinamerikaner zum Papst gewählt wird.

2018: Nach Vorwürfen gegen James Levine wegen sexuellen Missbrauchs entlässt die New Yorker Metropolitan Oper ihren Stardirigenten. Eine Untersuchung habe "glaubhafte Beweise erbracht, dass Herr Levine vor und während seiner Arbeit bei der Met sexuell missbrauchendes und belästigendes Verhalten gezeigt hat", so das Opernhaus. Der 74-Jährige weist alle Vorwürfe zurück.



Geburtstage: Enrico Toselli, ital. Pianist (1883-1926); Otto Molden, öst. Publizist (1918-2002); Johann Rupert "Hans" Katschthaler, öst. Politiker; 1989-1996 Landeshauptmann von Salzburg (1933-2012); André Téchiné, frz. Regisseur (1943); Gianni Motta, ital. Radrennfahrer (1943); Edgar Davids, ehem. niederl. Fußballspieler (1973); Dominik Landertinger, ehem. öst. Biathlet (1988).

Todestage: Michel de L'Hopital, frz. Staatsmann (1507-1573); Louis Cabat, frz. Maler (1812-1893); Felice Orsini, ital. Patriot (1819-1858); John Pierpont Morgan (d.J.), US-Bankier (1867-1943); Leopold Kunschak, öst. Politiker (ÖVP) (1871-1953); Maria Müller, öst. Sängerin (1898-1958); Wilhelm Niesel, dt. ev. Theologe, Präs. des Reformierten Weltbundes (1903-1988); Louison Bobet, frz. Radrennfahrer (1925-1983); Rolf Schult, dt. Synchronsprecher (1927-2013).

Namenstage: Judith, Maximilian, Paulina, Sancha, Roderich, Rosina, Ernst, Leander, Hortense, Gerald, Christina.