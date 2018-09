13. September 1993: In einer feierlichen Zeremonie wird im Garten des Weißen Hauses in Washington der israelisch-palästinensische Grundlagenvertrag unterzeichnet.

Unter Donnerstag, 13. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1548: In Valladolid heiratet Erzherzog Maximilian (der spätere Kaiser Maximilian II.) seine Cousine, die Infantin Maria, Tochter von Kaiser Karl V.

1683: Türkenbelagerung: König Johann III. Sobieski von Polen zieht durch das Schottentor in Wien ein.

1743: Wormser Traktat zwischen Österreich, Sardinien und England zur Vertreibung der Bourbonen aus Italien.

1923: In Spanien errichtet der Generalkapitän von Katalonien, General Miguel Primo de Rivera, mit Zustimmung von König Alfons XIII. eine Militärdiktatur.

1938: Wegen Unruhen im Sudetenland verhängt der tschechoslowakische Staatspräsident Benes das Standrecht in den Grenzbezirken.

1938: In London wird Bertold Brechts Schauspiel "Senora Carrar's Rifles" ("Die Gewehre der Frau Carrar") uraufgeführt.

1943: Generalissimus Tschiang Kai-schek (Jiang Jieshi), seit 1928 national-chinesischer Diktator, wird als Nachfolger von Lin Sen Staatspräsident.

1953: Nikita Chruschtschow wird als Nachfolger Malenkows Erster Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU und damit "Nummer eins" der Sowjetunion.

1968: Albanien tritt aus Protest gegen die Invasion der CSSR durch Truppen von fünf Warschauer-Pakt-Staaten aus dem östlichen Militärbündnis aus, in dem es bereits 1961 die Mitarbeit eingestellt hatte.

1968: Die CSSR-Nationalversammlung ratifiziert das Moskauer Diktat. Wiedereinführung der Pressezensur.

1983: Die Präsidenten der Schweiz und Frankreichs, Aubert und Mitterrand, legen in Genf den Grundstein für einen riesigen Teilchenbeschleuniger der Europäischen Atomforschungsorganisation.

1983: Der Niederländer Peter Hans Kolvenbach wird als Nachfolger des spanischen Basken Pedro Arrupe zum Generaloberen der Jesuiten gewählt.

1993: In einer feierlichen Zeremonie wird im Garten des Weißen Hauses in Washington der israelisch-palästinensische Grundlagenvertrag unterzeichnet.

2008: Eröffnung des "Museo Nitsch" in Neapel.



Geburtstage: Josef Emanuel Fischer v. Erlach, öst. Baukünstler (1693-1742); Franz Ritter v. Hipper, dt. Admiral (1863-1932); Otokar Brezina, tschechoslow. Schriftst. (1868-1929); Claudette Colbert, frz.-US-Schauspielerin (n. a. A. 1905-1996) (1903-1996); Margit Symo, dt. Schauspielerin (1913-1992); Robert Indiana (eig. Robert Clark), US-Maler, Vertreter der Pop-Art (1928-2018); John Smith, brit. Labour-Politiker (1938-1994); Emmy Werner, öst. Schauspielerin und Reg. (1938); Peter Wirnsberger, öst. Skirennläufer (1958).

Todestage: Philipp II., König von Spanien (1527-1598); Carl Schuch, öst. Maler (1846-1903); Italo Svevo (eigtl. Ettore Schmitz), ital. Schriftst. (1861-1928); Paul Wegener, dt. Schausp. (1874-1948).

Namenstage: Amatus, Johannes Chrysostomos, Dietbert, Maternus, Notburga, Tobias, Philipp, Maria, Cornelius.

