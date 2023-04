14. April 2003: Die Entzifferung des menschlichen Erbguts feiern Forscher und Politiker als Meilenstein in der Geschichte der Menschheit

Unter Freitag, 14. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1028: Heinrich (III.), der Sohn Kaiser Konrads II., wird in Aachen zum deutschen König gekrönt.

1463: Der Wiener Bürgermeister Wolfgang Holzer wird auf Befehl Erzherzog Albrechts VI. gevierteilt. Im Kampf zwischen Kaiser Friedrich III. und dessen Bruder Erzherzog Albrecht VI. um das Herzogtum Österreich unterstützte Holzer den Erzherzog und begann mit den Feindseligkeiten gegen den Kaiser.

1783: In Berlin wird Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" uraufgeführt. Das Drama stellt die Toleranz zwischen den Religionen unter das Vorzeichen der Humanität.

1823: Die erste Donaudampfschifffahrts-AG konstituiert sich.

1918: Der österreichisch-ungarische Außenminister Graf Ottokar Czernin-Chudenitz tritt wegen der "Sixtus-Affäre" zurück. Zu seinem Nachfolger ernennt Kaiser Karl I. den Grafen Stephan Burián von Rajecz, der das Amt zum zweiten Mal übernimmt.

1918: General Foch wird Generalissimus und Oberbefehlshaber der verbündeten Heere in Frankreich.

1943: Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann entdeckt die stark halluzinogene Wirkung der Droge LSD, als seine Haut bei der Herstellung mit der Substanz in Berührung kommt. Den Wirkstoff Lysergsäurediethylamid (LSD) entdeckte er bereits 1938 bei medizinischen Forschungen im Dienste des damaligen Chemiekonzerns Sandoz.

1953: Uraufführung des Dramas "Alle gegen alle" von Arthur Adamov in Paris.

1958: Über Westindien verglüht der sowjetische Satellit Sputnik-2 mit der toten Hündin Laika an Bord.

1988: Die Sowjetunion unterzeichnet einen Vertrag zur Beendigung ihrer Intervention in Afghanistan (seit 1979), in dem auch der Rückzug der Roten Armee festgelegt wird.

2003: Die Entzifferung des menschlichen Erbguts feiern Forscher und Politiker als Meilenstein in der Geschichte der Menschheit.

2003: US-Truppen im Irak stoßen ohne nennenswerte Gegenwehr in das Zentrum von Tikrit, der Heimatstadt Saddam Husseins, vor.



Geburtstage: Philipp III., König von Spanien (1578-1621); Friedrich von Amerling, öst. Porträtmaler (1803-1887); Erich Auer, öst. Schauspieler (1923-2004); Adrien Brody, US-Schauspieler (1973).

Todestage: Joseph Lanner, öst. Komponist (1801-1843); Carl Hagenbeck, dt. Zoologe und Tierhändler (1844-1913); Dorothy Squires, brit. Sängerin (1915-1998).

Namenstage: Valerian, Hadwig, Tiburtius, Lidwina, Maximus, Ernestine, Hedda, Lambert.