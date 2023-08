14. August 1968: Eröffnung der Internationalen Weltraumkonferenz der UNO in Wien

Unter Montag, 14. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1893: Die Pariser Polizei führt erstmals Einschränkungen beim Parken, Nummernschilder und die Führerscheinprüfung ein.

1918: Der österreichische Kaiser Karl I. sucht den deutschen Kaiser Wilhelm II. in dessen Hauptquartier in Spa, südlich von Lüttich, im besetzten Belgien auf. Er stößt mit seinem Wunsch, gegenüber den Entente-Mächten Friedensbereitschaft zu bekunden, bei dem Verbündeten auf Unverständnis und Ablehnung.

1928: Die New Yorker TV-Gesellschaft WRNY bringt erstmals eine Programmvorschau.

1933: Erstaufführung der Wiener Fassung der Oper "Die ägyptische Helena" von Richard Strauss bei den Salzburger Festspielen. Der Text stammt von Hugo von Hofmannsthal, die Neufassung der Oper erfolgt auf Wunsch der Wiener Staatsoper.

1943: Beginn der ersten Konferenz von Québec zwischen US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premierminister Winston Churchill. Die Invasion in Frankreich ("Overlord") wird für Mai 1944 beschlossen (später verschoben auf Juni).

1948: Die UNO-Kommission für Kaschmir fordert die Regierungen von Indien und Pakistan auf, einer Waffenruhe zuzustimmen.

1948: Im Londoner Wembley-Stadion enden in Anwesenheit des britischen Königspaares die XIV. Olympischen Sommerspiele.

1968: Eröffnung der Internationalen Weltraumkonferenz der UNO in Wien.

1968: Luxemburg tritt als ersten EWG-Land in den Atomsperrvertrag ein.

1973: Mit der Einstellung der US-Luftangriffe in Kambodscha endet das zwölfjährige militärische Engagement der USA im Indochinakrieg.

1978: In Genf wird die UNO-Konferenz zum Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung eröffnet. Die USA und Israel nehmen nicht teil.

1983: Papst Johannes Paul II. besucht den französischen Marien-Wallfahrtsort Lourdes.

1998: Der deutsche Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff stirbt 77-jährig in seinem Haus in Seeham (Salzburg).

2003: Fünfzehn Jahre nach dem Lockerbie-Anschlag einigt sich Libyen mit den Hinterbliebenen der Opfer auf die Einrichtung eines Entschädigungsfonds.

2003: Der UNO-Sicherheitsrat erteilt mit einer neuen Irak-Resolution dem von den USA eingesetzten provisorischen Regierungsrat die Anerkennung.

2003: Die Piloten der Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA) halten einen zweistündigen Warnstreik ab. Hintergrund dieses Streiks ist ein Konflikt mit dem Vorstand um Sparmaßnahmen im Flugbetrieb.

2013: Riesenfreude im Wiener Tiergarten Schönbrunn, als ein Pandababy das Licht der Welt erblickt. Es ist die insgesamt dritte Panda-Geburt in Wien. Das männliche Jungtier ist rund zehn Zentimeter groß, rosafarben mit weißem Flaum bedeckt und wiegt etwa 100 Gramm. Mutter Yang Yang kümmert sich rührend um ihren Sprössling Fu Bao (glücklicher Leopard), der sich in den folgenden Monaten prächtig entwickelt.

2018: Brückeneinsturz in Genua: Während eines schweren Unwetters stürzt das 40 Meter hohe Polcevera-Viadukt in Genua, das auch Morandi-Brücke genannt wird, auf einem etwa 100 Meter langen Stück ein. 43 Menschen kommen ums Leben, Hunderte werden obdachlos, da sich unter dem Viadukt auch Wohnhäuser befinden.



Geburtstage: Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der "Soldatenkönig" (1688-1740); Hugo Husslein, öst. Arzt/Gynäkologe (1908-1985); Ferruccio Tagliavini, ital. Opernsänger (1913-1995); Lina Wertmüller, ital. Regisseurin/Autorin (1928-2021); Wolf Wondratschek, dt. Schriftsteller (1943); Erich Schmidt, öst. Politiker (SPÖ) (1943-2019); Ulla Meinecke, dt. Rocksängerin (1953); Emmanuelle Béart, frz. Schauspielerin (1963); Mila Kunis, US-Schauspielerin ukr. Herkunft (1983).

Todestage: Ferdinand I., fr. König von Bulgarien (nach anderen Angaben 10. 9.) (1861-1948); Klabund (Alfred Henschke), dt. Schriftsteller (1890-1928); Joe Venuti, US-Jazzmusiker (1894-1978); Enzo Ferrari, ital. Automobilindustrieller (1898-1988); Frédéric Joliot-Curie, frz. Physiker, Nobelpreis 1935 (1900-1958); Isa Hesse-Rabinovitch, schweiz. Filmemacherin (1917-2003); Hans-Joachim Kulenkampff, dt. Schauspieler/Entertainer (1921-1998).

Namenstage: Maximilian Kolbe, Eberhard, Eusebius, Meinhard, Werenfried, Athanasia, Autonius, Rupert.