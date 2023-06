14. Juni 1948: Inbetriebnahme des Flughafens Zürich-Kloten

Unter Mittwoch, 14. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1158: Gründung von München - an diesem Tag erfolgte die Urkunden-Ausstellung Friedrich Barbarossas zur Beilegung des Streits zwischen Bischof Otto von Freising und Herzog Heinrich dem Löwen.

1813: In der Konvention von Reichenbach treten Schweden und Großbritannien an die Seite der Gegner Napoleons I.

1918: Beginn der letzten Offensive der k.u.k. Armee in Italien im Abschnitt Tonalepass.

1948: Inbetriebnahme des Flughafens Zürich-Kloten.

1993: Beginn der UNO-Menschenrechtskonferenz in Wien, an der 171 Staaten teilnehmen. Das Schlussdokument, "Die Wiener Deklaration", schreibt die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte und die Rechte der Frauen, Kinder, Minderheiten und indigenen Völker fest. Pekings Versuch, die Ausladung des Dalai Lama zu erzwingen, führt zu schweren Verstimmungen zwischen Österreich und China.

2003: Die Tschechen stimmen in einem Referendum mit 77,3 Prozent für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union (Beteiligung 55,2 Prozent).

2003: Nord- und Südkorea stellen symbolisch die seit Jahrzehnten unterbrochenen Eisenbahnverbindungen wieder her.

2008: Die österreichischen 470er-Seglerinnen Sylvia Vogl und Carolina Flatscher holen bei den Europameisterschaften am Gardasee Gold.

2018: Mit Haftstrafen von jeweils 25 Jahren für die vier Hauptangeklagten geht der Prozess gegen die Schlepperbande zu Ende, die für den Tod von 71 auf der Ostautobahn im Burgenland entdeckten Flüchtlingen im August 2015 verantwortlich gemacht wird. Das Gericht in der südungarischen Stadt Kecskemet bleibt unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten lebenslangen Haftstrafen. Die Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan waren auf ungarischem Gebiet erstickt, daher wurde nicht in Österreich verhandelt.

2018: Der ÖGB wählt den bisherigen GPA-Vorsitzenden Wolfgang Katzian zum neuen Präsidenten.



Geburtstage: Karl Landsteiner, öst. Mediziner, Entdecker der Blutgruppen und des Rhesusfaktors; Nobelpreis 1930 (1868-1943); Theodore Bloomfield, US-Dirigent (1923-1998); Judith Kerr, brit. Schriftstellerin (1923-2019); Ernesto "Che" Guevara, arg.-kub. Revolutionär (1928-1967); Olaf Scholz, dt. Politiker; Bundeskanzler seit 2021 (1958).

Todestage: Jürgen Fehling, dt. Theaterregisseur (1885-1968); Salvatore Quasimodo, ital. Lyriker (1901-1968); Leo Glückselig, öst.-US-Künstler (1914-2003); Karl-Birger Blomdahl, schwed. Komponist (1916-1968); Esbjörn Svensson, schwedischer Jazzpianist (1964-2008).

Namenstage: Hartwig, Meinrad, Buchard, Elisäus, Gottschalk, Basilius, Luitpold, Antonia, Lothar.