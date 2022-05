14 Prozent der genesenen Blutspender hatten Long Covid

Durch die Pandemie hat auch die Transfusionsmedizin viel dazugelernt - etwa, welche Blutgruppen ein besonders hohes Covidrisiko haben; und wer sich besser nicht mit AstraZeneca hätte impfen lassen sollen.

An der Bekämpfung der Coronapandemie haben viele Disziplinen mitgewirkt - darunter auch Spezialisten für Bluttransfusionen: Ein Ansatzpunkt war und ist hier, Blutplasma von Covid-Genesenen in der Akuttherapie gegen das Virus einzusetzen. Das betont Eva Rohde, Primaria des Universitätsinstituts für Transfusionsmedizin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität. Allerdings ist diese Therapie in manchen Krankenhäusern, wie dem AKH Wien, nur wenig bis gar nicht im Einsatz - wie die dortige stv. Leiterin der Uniklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, Michaela Horváth, kürzlich bestätigt hat.

