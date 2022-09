14. September 1752: Großbritannien führt den Gregorianischen Kalender ein

Unter Mittwoch, 14. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1627: Ein kaiserliches Edikt von Ferdinand II. verfügt die Ausweisung aller protestantischen Geistlichen und Schulmeister aus dem Lande unter der Enns.

1752: Großbritannien führt den Gregorianischen Kalender ein.

1812: Frankreichs Kaiser Napoleon I. zieht mit seiner Armee in das weitgehend verlassene Moskau ein, der Große Brand bricht aus.

1847: Amerikanische Truppen erobern im Mexikanischen Krieg Mexiko-Stadt.

1882: Nach ihrem Sieg bei Tell el Kebir ziehen englische Truppen in Kairo ein. Ägypten, dessen Souverän, der Khedive, nominell weiter dem türkischen Sultan untersteht, wird unter britischen Schutz gestellt.

1917: Russlands Ministerpräsident Alexander Kerenski proklamiert nach dem gescheiterten Putsch von General Kornilow die Republik.

1927: Die in Europa gefeierte amerikanische Tänzerin Isadora Duncan wird in Nizza von ihrem langen Schal erdrosselt, der aus dem Cabriolet weht und sich in einem Hinterrad verfängt.

1942: In Nordafrika scheitert ein Landungsversuch der Briten bei Tobruk, sie verlieren dabei ihren Kreuzer "Coventry".

1947: Die SPÖ ruft ihre Mitglieder auf, bei den Gewerkschaftswahlen gegen die von den Kommunisten aufgestellten Einheitskandidaten zu stimmen.

1962: Durch einen Tunnel gelingt 29 Ostberlinern die Flucht nach Westberlin.

1967: Der frühere ägyptische Vizepräsident Marschall Abdel Hakim Amer verübt in Kairo Selbstmord.

1972: Der Nationalrat verabschiedet das Interims-Abkommen zwischen Österreich und der EWG.

1972: Westdeutschland und Polen nehmen diplomatische Beziehungen auf.

1982: Der unter israelischem Druck zum libanesischen Staatspräsidenten gewählte Führer der Falange-Miliz, Bachir Gemayel (34), kommt noch vor seinem Amtsantritt bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben. Israelische Besatzungstruppen marschieren daraufhin auch in Westbeirut ein, wo mit ihrer Duldung christliche Rechtsmilizen ein Blutbad in Palästinenser-Flüchtlingslagern anrichten.

1982: Fürstin Gracia Patricia von Monaco (52) erliegt den Verletzungen, die sie sich bei einem Autounfall am Vortag zugezogen hatte.

2002: Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider widerruft seine Bereitschaft, an die Spitze der FPÖ zurückzukehren. Später gibt er an, dass seine Familie in Zusammenhang mit dem Abfangjägerkauf bedroht worden sei.

2002: Vor der UNO-Vollversammlung in New York unterstreicht Außenminister Joschka Fischer die deutsche Ablehnung einer Militärintervention im Irak.



Geburtstage: Johann Michael Haydn, öst. Komponist (1737-1806); Theodor Storm, dt. Schriftsteller (1817-1888); Rudolf Baumgartner, schweiz. Geiger (1917-2002); Ettore Sottsass, ital. Designer/Architekt (1917-2007); Gerd Fuchs, dt. Schriftsteller (1932-2016); Renzo Piano, ital. Architekt (1937); Joseph Jarman, US-Jazzmusiker (1937-2019); Géza Hajós, öst. Kunsthistoriker und Gartenhistoriker ungar. Herkunft.; 1991 Gründung der "Österreichischen Gesellschaft für historische Gärten" (1942-2019); Nigel J. D. Samuel "Sam" Neill, neuseel. Schauspieler (1947); Georg Stumpf jun., öst. Bauunternehmer (1972).

Todestage: Johannes I. Chrysostomos, griech. Kirchenlehrer (um 344 od. 349/407); Giovanni Domenico Cassini, frz.-ital. Astronom (1625-1712); Arthur Wellesley, Herzog von Wellington, brit. Feldmarschall und Staatsmann (1769-1852); Friedrich Theodor von Vischer, dt. Schriftsteller und Philosoph (1807-1887); Tomáš G. Masaryk, tschech. Philosoph; Staatspräsident (1918-1935) (1850-1937); Isadora Duncan, amerik. Tänzerin (nach anderen Angaben 1878; 1877-1927); Gracia Patricia (Grace Kelly), US-Schauspielerin; Fürstin von Monaco (1929-1982); Otto Wanz, öst. Show-Catcher (1943-2017); Bachir Gemayel, libanes. Politiker (1948-1982).

Namenstage: Irmgard, Notburga, Cornelia, Hans, Johannes, Eberhard, Katharina, Rupert, Cyprian, Viktor.