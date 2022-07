150. Geburtstag von Polarforscher Roald Amundsen: Die Eroberung des Südpols

Der Polarforscher Roald Amundsen wäre heuer 150 Jahre alt. Wieso der Wettlauf um die Eroberung des Südpols derart tragisch endete.

Als der Marineoffizier Robert Falcon Scott im Juni 1910 an Bord des ehemaligen Walfängers "Terra Nova" aufbricht, den Südpol für das britische Empire zu erobern, ahnt er nicht, dass ihm schon bald ein erbitterter Konkurrent seinen Platz in den Geschichtsbüchern streitig machen wird. Mehr noch: Sein Scheitern am südlichsten Punkt der Erde nimmt den Untergang des britischen Weltreichs symbolisch vorweg - so zumindest werden es später einige Historiker sehen.

Zuerst allerdings sieht alles danach aus, dass es ein ...