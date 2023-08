17. August 1953: Uraufführung der Oper "Der Prozess" von Gottfried von Einem bei den Salzburger Festspielen

Unter Donnerstag, 17. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1648: Beginn der Schlacht von Preston, in der Oliver Cromwell die königstreuen Schotten besiegt. (1649 lässt er den gefangenen englischen König Karl I. hinrichten).

1743: Friedensvertrag von Åbo (Turku) zwischen Schweden und Russland, das sich große Teile Finnlands einverleibt.

1893: Ausschreitungen in Prag gegen die kaiserliche Regierung, organisiert von den Jungtschechen und ihrem Geheimbund "Omladina".

1908: Der erste Zeichentrickfilm der Welt - "Fantasmagorie" - wird in Paris uraufgeführt. Der von Émile Cohl gezeichnete Film besteht aus 2.000 Bildern und dauert zwei Minuten.

1943: Mit der Besetzung der von Achsentruppen geräumten Stadt Messina schließen die Alliierten die Eroberung Siziliens ab.

1953: Uraufführung der Oper "Der Prozess" von Gottfried von Einem bei den Salzburger Festspielen.

1958: Ein erster amerikanischer Mondraketenversuch scheitert. Das Geschoss explodiert 77 Sekunden nach dem Start.

1978: Erste Atlantiküberquerung im Ballon: Drei Amerikaner landen nach sechstägiger Fahrt in der Nähe von Paris.

1988: Der pakistanische Staatspräsident Zia ul-Haq und mehrere hohe Militärs sowie der US-Botschafter in Pakistan kommen bei einem Absturz des Präsidentenflugzeugs ums Leben.

1993: Ein 13-Jähriger löst mit der Beschuldigung, Michael Jackson habe ihn sexuell missbraucht, eine Untersuchung gegen den US-Popstar aus.

1998: Als erster Präsident in der Geschichte der USA muss sich Bill Clinton den Fragen einer "Grand Jury" stellen. Er gibt sexuelle Kontakte zu der Ex-Praktikantin im Weißen Haus Monica Lewinsky zu.

1998: Als erste österreichische Bank steht die CA im Mittelpunkt einer Klagsdrohung von Holocaust-Opfern.



Geburtstage: Karl Ritter von Czyhlarz, öst.-böhm. Jurist (1833-1914); Robert de Niro, US-Schauspieler (1943); Herta Müller, rumän.-dt. Schriftstellerin; Literaturnobelpreis 2009 (1953); Belinda Carlisle, US-Popsängerin (1958).

Todestage: Conrad Aiken, US-Schriftsteller (1889-1973); Mohammad Zia ul-Haq, pakist. Politiker (1924-1988).

Namenstage: Jutta, Hyazint, Liberat, Bertram, Guda, Karlmann, Clara, Benedikt, Gudrun, Elias, Eusebius.