17. Mai 1968: Der erste europäische Satellit, ESRO-1, erreicht eine Umlaufbahn.

Unter Donnersta, 17. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: Kaiser Ferdinand I. flieht mit dem Hof von Wien nach Innsbruck (bis 12. 8.).

1918: In Albanien greifen italienische und französische Truppen die österreichisch-ungarischen Gebirgsstellungen zwischen den Flüssen Osum und Devoli an.

1918: In Deutschland wird die tägliche Brotration auf 150 Gramm pro Person gekürzt.

1933: Die deutschen Maler Otto Dix und Karl Schmidt-Rottluff erklären ihren Austritt aus der Akademie der Künste.

1943: Gleich nach der Premiere in Rom wird Luchino Viscontis erster Spielfilm "Ossessione" über den tristen Alltag der kleinen Leute behördlich verboten.

1943: Nach der Bombardierung der Staudämme der Möhne- und Edertalsperren durch die britische Luftwaffe ist die Energieversorgung des Ruhrgebiets ernsthaft gefährdet. Unter der deutschen Zivilbevölkerung sind hohe Verluste zu beklagen.

1948: Die USA schließen eine Versuchsreihe von Atomexplosionen auf dem Eniwetok-Atoll (Marshall-Inseln) ab.

1958: Über Frankreich wird wegen des Algerienputsches der Notstand verhängt.

1968: Der erste europäische Satellit, ESRO-1, erreicht eine Umlaufbahn.

1973: Ein Untersuchungsausschuss des US-Senats beginnt wegen der Watergate-Affäre zu ermitteln. Die Frage nach der Mitwisserschaft von Präsident Richard Nixon wird erstmals gestellt.

1978: Das italienische Parlament nimmt mit großer Mehrheit ein Gesetz über Anti-Terror-Maßnahmen an.

1983: Ein außerordentlicher Bundesparteitag der SPÖ billigt die Koalitionsvereinbarung mit den Freiheitlichen. Der SPÖ-Vorsitzende und scheidende Bundeskanzler Kreisky schlägt Bundespräsident Rudolf Kirchschläger vor, Fred Sinowatz mit der Regierungsbildung zu betrauen.

1983: Israel zwingt dem Libanon ein Separatabkommen auf, dessen Ratifizierung das libanesische Parlament verweigert.

1998: Ex-General Alexander Lebed wird zum Gouverneur der russischen Region Krasnojarsk in Mittelsibirien gewählt.

2003: In einem Referendum stimmen die Slowaken (bei einer Beteiligung von 52,15 Prozent) mit 92,5 Prozent für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union.



Geburtstage: Annie Rosar, öst. Schauspielerin (1888-1963); Hans Bobek, öst. Geograph (1903-1990); Birgit Nilsson, schwed. Sopranistin (1918-2005); Paolo Bortoluzzi, ital. Tanzstar/Choreog. (1938-1993); Kathrin Zechner, öst. Medienmanagerin und Juristin; seit 2012 Fernsehdirektorin des ORF (1963).



Todestage: Johann Ignaz Felbiger, dt. kath. Theologe, Pädagoge und Schulreformer; Augustiner-Chorherr; 1774 verfasst er für Maria Theresia die "Allgemeine Schulordnung für die "Normal-, Haupt- und Trivialschulen" (1724-1788); Charles Maurice Herzog von Talleyrand, frz. Staatsmann (1754-1838); Armin Wegner, dt. Schriftsteller (1886-1978); Jorge Videla, arg. General und Diktator 1976-1981 (1925-2013).



Namenstage: Walter, Bruno, Jodokus, Paschalis, Torpetus, Patrich, Dietmar, Restituta, Framhild.

(SN)