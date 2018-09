17. September 1948: Jüdische Extremisten ermorden bei Jerusalem den schwedischen Grafen Folke Bernadotte, der im Auftrag der Vereinten Nationen zwischen Israelis und Arabern vermittelt.

Unter Montag, 17. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1156: Ausstellungsdatum der kaiserlichen Urkunde "Privilegium minus" ("Kleiner Freiheitsbrief"), des Grunddokuments der Souveränität Österreichs. Auf einem Reichstag in Regensburg erhebt Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Markgrafschaft Österreich zum selbstständigen erblichen Herzogtum unter dem Babenberger Heinrich II. Jasomirgott. (Die Privilegien des österreichischen Herzogs, der die ausschließliche Gerichtsbarkeit besaß und bei Kinderlosigkeit seinen Nachfolger bestimmen konnte, überstiegen die Rechte aller anderen Landesherren im Reich).

1678: Friede zu Nimwegen zwischen Frankreich und Spanien, das die Freigrafschaft Burgund und 16 flandrische Städte abtreten muss.

1848: Die nachträgliche Hinnahme des preußisch-dänischen Waffenstillstands von Malmö durch die Frankfurter Nationalversammlung ruft eine neue Revolutionswelle hervor. Zehntausend Demonstranten protestieren auf der Pfingstweide bei Frankfurt gegen den "Verrat am deutschen Volk", die Abgeordneten der Linken lehnen es jedoch ab, aus dem Parlament in der Paulskirche auszutreten.

1868: Ein in Cadiz ausbrechender Aufstand führt zur Flucht der spanischen Königin Isabella II. nach Paris.

1908: Der guatemaltekische Diktator Manuel Estrada Cabrera wird bei einem Attentat schwer verletzt.

1918: Britische Truppen marschieren in Haifa ein.

1923: Von Max Brod erscheint der Roman "Leben mit einer Göttin".

1938: Der Führer der Sudetendeutschen Partei, Henlein, stellt mit Zustimmung Hitlers ein "Sudetendeutsches Freikorps" auf.

1948: Jüdische Extremisten ermorden bei Jerusalem den schwedischen Grafen Folke Bernadotte, der im Auftrag der Vereinten Nationen zwischen Israelis und Arabern vermittelt.

1978: Der ägyptische Präsident Sadat und der israelische Ministerpräsident Begin unterzeichnen im Beisein von US-Präsident Carter das Friedensabkommen von Camp David.

1983: Sowjetaußenminister Gromyko sagt seine Teilnahme an der UNO-Vollversammlung ab, weil ihm die USA wegen des Abschusses eines südkoreanischen Jumbos die Landeerlaubnis verweigern.

1993: Die letzten russischen Truppeneinheiten verlassen Polen.

1998: Die baskische Separatistenorganisation ETA ("Euskadi Ta Askatasuna") erklärt einen "unbefristeten und totalen Waffenstillstand". Die Waffenruhe endet im November 1999.

2003: Die US-Regierung stellt klar, dass es keine Hinweise auf eine Verwicklung des entmachteten irakischen Staatschefs Saddam Hussein in die Terroranschläge vom 11. September 2001 gibt.



Geburtstage: Käthe Kruse, dt. Kunsthandwerkerin (1883-1968); Frank O'Connor, irischer Kurzgeschichtenautor (1903-1966); Franz Grothe, dt. Komponist (1908-1982); Mira Lobe, öst. Schriftstellerin (1913-1995); Chaim Herzog, israel. General und Polit. (1918-1997); Hank Williams, US-Countrymusiker (1923-1953); Andrea Eckert, öst. Schauspielerin und Dokumentarfilmerin (1958); Janez Janša, slowenischer Politiker, Ministerpräsident seit 2004 (1958); Anastacia (Lyn Newkirk), US-Sängerin (1968).

Todestage: Emil Ludwig, dt.-schweiz. Schriftsteller (1881-1948); Egon Cäsar Conte Corti, öst. Schriftst. (1886-1953); Paul Schebesta, öst. Ethnologe (1887-1968); Heinz Fahnler, öst. Schiedsrichter/Journal. (1942-2008).

Namenstage: Hildegard, Robert, Reinald, Ariadne, Lambert, Columba, Heraklid, Konon, Luzia.

Quelle: SN