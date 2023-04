18. April 1948: Die Firmenbezeichnung "adidas" wird als Marke eingetragen. Der Name ist eine Kombination des Vor- und Zunamens des Unternehmers Adolf "Adi" Dassler

Unter Dienstag, 18. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1328: Kaiser Ludwig der Bayer erklärt den in Avignon residierenden Papst Johannes XII. für einen Ketzer und Majestätsverbrecher und als solchen für abgesetzt.

1933: Der Nobelpreisträger James Franck legt sein Amt als Direktor des Physikalischen Instituts der Universität Göttingen nieder und erklärt, von den Vergünstigungen für jüdische Frontkämpfer keinen Gebrauch machen zu wollen.

1948: Die Firmenbezeichnung "adidas" wird als Marke eingetragen. Der Name ist eine Kombination des Vor- und Zunamens des Unternehmers Adolf "Adi" Dassler.

1953: Die British European Airways setzen auf der Strecke London - Nikosia mit der Vickers Viscount erstmals Turboprop-Maschinen im Linienverkehr ein.

1963: In Madrid wird der spanische Kommunist Julián Grimau zum Tode verurteilt und am 20. April hingerichtet.

1983: Die US-Botschaft in Beirut wird durch einen Sprengstoffanschlag zerstört, es gibt 66 Tote.

1998: In Baden-Baden wird das zweitgrößte Opernhaus Europas eröffnet. In dem von dem österreichischen Architekten Wilhelm Holzbauer erbauten Gebäude, das 2.500 Besuchern Platz bietet, finden unter anderem die aus Salzburg abgeworbenen Herbert-von-Karajan-Pfingstfestspiele statt.

2003: Der pro-amerikanische Exil-Oppositionelle Ahmed Chalabi, Führer des "Irakischen Nationalkongresses", fordert in Bagdad eine baldige Machtübergabe durch die USA.



Geburtstage: Sir Arnold Lunn, brit. Skirennfahrer, Bergsteiger und Schriftsteller; entwickelte die modernen Regeln der Abfahrt und des Slaloms (1888-1974); Frida Leider, dt. Sopranistin (1888-1975); N. O. Scarpi (eig. Friedrich Bondy), öst.-schweiz. Schriftsteller (1888-1980); Otto Piene, dt. Maler und Lichtkünstler (1928-2014); Harald Dietl, dt. Schauspieler (1933-2022); Hannes Androsch, öst. Politiker/Bankdirektor und Unternehmer (1938); Frederick Alan "Rick" Moranis, kanad. Schauspieler, Komödiant und Musiker (1953); Haile (Guebre) Gebrselassie, ehem. äthiop. Leichtathlet (1973); Maxim Podoprigora, ehem. öst. Schwimmer sowjet. Hrkft.; 2001 gewann er als erster Österreicher eine Schwimm-Medaille bei einer WM (1978).

Todestage: Justus von Liebig, dt. Chemiker (1803-1873); Toni Hagen, schweiz. Geologe und Nepal-Experte (1917-2003); Jacqueline Veuve, schwz. Doku-Filmerin (1930-2013); Werner Pochath, öst. Schauspieler (1941-1993); Storm Thorgerson, brit. Grafikdesigner (1944-2013).

Namenstage: Werner, Mechthilde, Wiggo, Wigbert, Hugo, Valerian, Apollonius, Florian, Aja, Alexander, Victor.