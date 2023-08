18. August 1888: Der Frankfurter Hauptbahnhof wird in Betrieb genommen

Unter Freitag, 18. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1373: Auf Verlangen von Kaiser Karl IV. muss sich der Wittelsbacher Markgraf Otto ("der Faule") nach seinem Verzicht auf die Mark Brandenburg nach Bayern zurückziehen.

1648: Sultan Ibrahim wird kurz nach seiner Absetzung ermordet. Mehmed IV. besteigt den osmanischen Thron als Sultan und Kalif.

1833: Erste gelungene Dampfschifffahrt über den Atlantik: Der Dampfer "Royal William" gelangt von Amerika nach Europa.

1848: In Berlin formiert sich die Gegenrevolution: Der preußische "Verein zur Wahrung der Interessen des Grundbesitzes", das sogenannte Junkerparlament, hält seine Generalversammlung ab.

1888: Der Frankfurter Hauptbahnhof wird in Betrieb genommen.

1898: Die ersten Motortriebwagen der Londoner U-Bahn nehmen den Betrieb auf.

1933: Der nazideutsche Propagandaminister Goebbels eröffnet in Berlin die "Große Deutsche Funkausstellung" mit dem "Volksempfänger" als Hauptattraktion. Von dem Radiogerät werden bis Jahresende 860.000 Exemplare verkauft. Der Rundfunk wird zu einem wirksamen Propagandainstrument des NS-Regimes.

1943: Britischer Luftwaffenangriff auf die deutsche Raketen-Versuchsanstalt in Peenemünde; durch die Zerstörungen wird die Raketen-Entwicklung der Nazis um Monate zurückgeworfen.

1948: Unterzeichnung der Donaukonvention in Belgrad. Österreich verlangt ohne Erfolg die Zulassung als vollberechtigtes Mitglied.

1988: In der ORF-Fernsehsendung "Inlandsreport" bezeichnet FPÖ-Chef Jörg Haider die österreichische Nation als "ideologische Missgeburt".

1988: Bei einem Anschlag in Kairo wird der ägyptische Innenminister al-Alfi verletzt, vier Menschen werden getötet.

2003: Die liberianische Regierung und die liberianischen Rebellen-Gruppen unterzeichnen in der ghanaischen Hauptstadt Accra ein Friedensabkommen.

2018: Der russische Präsident Wladimir Putin ist Gast bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger in der Südsteiermark. Rund eineinhalb Stunden hält er sich bei der Festgesellschaft auf, er tanzt auch mit der Ministerin.



Geburtstage: Leo Slezak, öst. Operntenor (1873-1946); Edgar Faure, frz. Politiker und Literat, ehem. Ministerpräsident (1908-1988); Fernand Andreani, frz. Concorde-Pilot, Geschwindigkeitsrekordhalter auf der Strecke Paris-N.Y. (3h 30 min. 11 sek.) (1923-2009); Edwin Hawkins, US-amer. Gospelmusiker (1943-2018); Roman Polanski, poln.-frz. Filmregisseur (1933); Gianni Rivera, ital. Ex-Fußballspieler (1943); Madeleine Stowe, US-Schauspielerin (1958); Heino Ferch, dt. Schauspieler (1963).

Todestage: Sir Frederik Ashton, brit. Tänzer und Choreograph (1904-1988); Otto Wichterle, tschech. Chemiker (1913-1998); Kofi (Atta) Annan, ghanaischer Diplomat (1938-2018).

Namenstage: Claudia, Helene, Rainald, Wendelgard, Agapetus, Paula, Beatrix, Firmin, Johannes.